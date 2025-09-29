У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,4 — поштовхи відчули у Стамбулі

Землетрус стався у районі Сімав в провінції Кютах’я на глибині 8 кілометрів.

У неділю, 28 вересня, північно-західні регіони Туреччини сколихнув землетрус силою 5,4 бала. Про це повідомляє АР.

Епіцентр підземних поштовхів був зафіксований у районі Сімав, провінція Кютах’я, на глибині 8 км. Перший поштовх стався о 12:59 за місцевим часом і згодом був доповнений афтершоком магнітудою 4,0.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, коливання ґрунту були відчутні і в Стамбулі, який розташований приблизно за 100 км від епіцентру.

Землетрус змусив людей залишити свої будинки. Про постраждалих наразі не повідомляється.

