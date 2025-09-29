В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4 — толчки почувствовали в Стамбуле

Землетрясение произошло в районе Симав в провинции Кютахья на глубине 8 километров.

В воскресенье, 28 сентября, северо-западные регионы Турции всколыхнуло землетрясение силой 5,4 балла. Об этом сообщает АР.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в районе Симав, провинция Кютахья, на глубине 8 км. Первый толчок произошел в 12:59 по местному времени и впоследствии был дополнен афтершоком магнитудой 4,0.

По сообщениям местных СМИ, колебания почвы были ощутимы и в Стамбуле, расположенном примерно в 100 км от эпицентра.

Землетрясение заставило людей покинуть свои дома. О пострадавших пока не сообщается.

