В США старшокласник-футболіст подав до суду, вимагаючи дозволу заробляти на своєму імені та образі

16:54, 16 жовтня 2025
Юний спортсмен стверджує, що заборона штату Огайо позбавляє його можливості укладати вигідні рекламні контракти, як це вже дозволено в більшості інших штатів США.
Franklin County Court of Common Pleas
У США 17-річний футболіт Джамір Браун, подав позов проти Асоціації шкільного спорту штату Огайо (OHSAA). Юнак вимагає дозволити старшокласникам отримувати прибуток від використання свого імені, зображення та іміджу — як це вже дозволено у більшості американських штатів. Про це повідомляє Courthouse News.

Заборона, яка позбавляє можливостей

Браун — другий у рейтингу футбольних рекрутів класу 2027 року. За словами його матері Жасмін Браун, син уже отримував вигідні пропозиції від спортивних брендів і місцевого бізнесу на суму понад 100 тисяч доларів, але змушений був відмовитися через заборону OHSAA.

Позов подано до Суду загальної юрисдикції округу Франклін. У документі зазначається, що заборона порушує Першу поправку до Конституції США та принцип рівного захисту прав, оскільки спортсменів з Огайо позбавляють можливості, яка вже доступна юним атлетам у 44 інших штатах.

«Ця заборона не лише дискримінує спортсменів з Огайо, а й незаконно обмежує їхню економічну свободу та право на самовираження», — йдеться у позовній заяві.

Передумови: після змін у NCAA

У 2021 році Національна асоціація студентського спорту (NCAA) дозволила коледжним спортсменам отримувати оплату за використання їхнього імені та образу після масштабної судової справи House v. NCAA. Вона завершилася угодою на 2,8 млрд доларів і відкрила шлях до легалізації таких доходів не лише у вишах, а й у середніх школах.

Втім, Огайо став винятком. У 2022 році спроба поширити ці можливості на школярів провалилася — більшість шкільних округів проголосували проти.

Аргументи позивачів

Жасмін Браун наполягає, що повна заборона порушує антимонопольне законодавство, оскільки OHSAA блокує участь її сина у законному ринку NIL (Name, Image, Likeness — «ім’я, зображення, схожість»).

«Кожен день, поки діє ця заборона, завдає непоправної шкоди його кар’єрі, репутації та можливостям розвитку», — заявила вона.

Мати спортсмена пропонує компроміс: не скасовувати обмеження повністю, а впровадити систему контролю — наприклад, вимагати повідомляти про контракти чи регулювати час і спосіб участі у рекламних проектах.

Реакція спортивної асоціації

В OHSAA підтвердили, що уважно стежать за ситуацією. Виконавчий директор Даг Ют заявив, що позов може стати підставою для позачергового голосування членів асоціації щодо зміни правил.

«Ми готувалися до такого розвитку подій і готові рухатися вперед разом із нашими школами», — сказав він.

Що далі

Джамір Браун, який уже дав усну згоду на вступ до Університету штату Огайо, заявив, що позов подано не лише заради нього самого: «Я хочу допомогти іншим спортсменам по всьому штату боротися за своє право на справедливість».

