В США старшеклассник-футболист подал в суд, требуя разрешения зарабатывать на своем имени и образе

Юный спортсмен утверждает, что запрет штата Огайо лишает его возможности заключать выгодные рекламные контракты, как это уже разрешено в большинстве других штатов США.

Franklin County Court of Common Pleas

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США 17-летний футболист Джамир Браун подал иск против Ассоциации школьного спорта штата Огайо (OHSAA). Юноша требует разрешить старшеклассникам получать доход от использования своего имени, изображения и имиджа — как это уже разрешено в большинстве американских штатов. Об этом сообщает Courthouse News.

Запрет, который лишает возможностей

Браун — второй в рейтинге футбольных рекрутов класса 2027 года. По словам его матери Жасмин Браун, сын уже получал выгодные предложения от спортивных брендов и местного бизнеса на сумму более 100 тысяч долларов, но был вынужден отказаться из-за запрета OHSAA.

Иск подан в Суд общей юрисдикции округа Франклин. В документе указано, что запрет нарушает Первую поправку к Конституции США и принцип равной защиты прав, поскольку спортсменов из Огайо лишают возможности, которая уже доступна юным атлетам в 44 других штатах.

«Этот запрет не только дискриминирует спортсменов из Огайо, но и незаконно ограничивает их экономическую свободу и право на самовыражение», — говорится в исковом заявлении.

Предпосылки: после изменений в NCAA

В 2021 году Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) разрешила спортсменам колледжей получать оплату за использование их имени и образа после масштабного судебного дела House v. NCAA. Оно завершилось соглашением на 2,8 млрд долларов и открыло путь к легализации таких доходов не только в университетах, но и в средних школах.

Однако Огайо стал исключением. В 2022 году попытка распространить эти возможности на школьников провалилась — большинство школьных округов проголосовали против.

Аргументы истцов

Жасмин Браун настаивает, что полный запрет нарушает антимонопольное законодательство, поскольку OHSAA блокирует участие ее сына в законном рынке NIL (Name, Image, Likeness — «имя, изображение, сходство»).

«Каждый день, пока действует этот запрет, наносит непоправимый ущерб его карьере, репутации и возможностям развития», — заявила она.

Мать спортсмена предлагает компромисс: не отменять ограничения полностью, а ввести систему контроля — например, требовать уведомлять о контрактах или регулировать время и способ участия в рекламных проектах.

Реакция спортивной ассоциации

В OHSAA подтвердили, что внимательно следят за ситуацией. Исполнительный директор Даг Ют заявил, что иск может стать основанием для внеочередного голосования членов ассоциации по изменению правил.

«Мы готовились к такому развитию событий и готовы двигаться вперед вместе с нашими школами», — сказал он.

Что дальше

Джамир Браун, который уже дал устное согласие на поступление в Университет штата Огайо, заявил, что иск подан не только ради него самого: «Я хочу помочь другим спортсменам по всему штату бороться за свое право на справедливость».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.