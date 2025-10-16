У Польщі на сміттєзвалищі знайшли секретні військові документи

Серед знахідок — карти складів, плани евакуації та персональні дані військових.

Сотні документів, зокрема з грифом «засекречено», що стосуються польського війська, пише Onet. За інформацією джерел, ці документи виявили на сміттєзвалищі біля одного зі складів.

Серед документів, отриманих журналістами, — карти військових складів, плани евакуації вибухівки, оперативні процедури та персональні дані особового складу підрозділів. Деякі з них датуються 2023 роком. Частина документів була подрібнена у шредері, але значна кількість залишилася неушкодженою. Звалище, де їх знайшли, розташоване поблизу складу вибухівки.

За даними Onet, відповідальність за склад несе 2-а регіональна логістична база. У відповідь на запит журналістів там заявили, що редакція володіє «незаконно виготовленими копіями», а оригінали документів архівовані або знищені відповідно до встановлених правил. Однак Onet стверджує, що багато отриманих документів є оригіналами з печатками та підписами офіцерів.

Польський генерал Ярослав Громадзінський, колишній командувач Єврокорпусу, назвав цей витік «атомною бомбою» та «скандалом державного масштабу». Він зазначив, що документи 2023 року, відповідно до закону про захист службової таємниці, мають зберігатися у військовій канцелярії щонайменше п’ять років, а їх знищення має відбуватися під наглядом спеціальної комісії.

