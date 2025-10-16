Практика судов
В Польше на свалке нашли секретные военные документы

18:06, 16 октября 2025
Среди находок — карты складов, планы эвакуации и персональные данные военных.
В Польше на свалке нашли секретные военные документы
Сотни документов, в том числе с грифом «засекречено», касающиеся польской армии, пишет Onet. По информации источников, эти документы обнаружили на свалке возле одного из складов.

Среди документов, полученных журналистами, — карты военных складов, планы эвакуации взрывчатки, оперативные процедуры и персональные данные личного состава подразделений. Некоторые из них датируются 2023 годом. Часть документов была измельчена в шредере, но значительное количество осталось неповрежденным. Свалка, где их нашли, расположена вблизи склада взрывчатки.

По данным Onet, ответственность за склад несет 2-я региональная логистическая база. В ответ на запрос журналистов там заявили, что редакция владеет «незаконно изготовленными копиями», а оригиналы документов архивированы или уничтожены в соответствии с установленными правилами. Однако Onet утверждает, что многие полученные документы являются оригиналами с печатями и подписями офицеров.

Польский генерал Ярослав Громадзинский, бывший командующий Еврокорпусом, назвал эту утечку «атомной бомбой» и «скандалом государственного масштаба». Он отметил, что документы 2023 года, в соответствии с законом о защите служебной тайны, должны храниться в военной канцелярии не менее пяти лет, а их уничтожение должно происходить под надзором специальной комиссии.

