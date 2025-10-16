Трамп проведе телефонну розмову з Путіним перед зустріччю з Зеленським

Трамп обговорить питання надання Україні ракет Tomahawk.

Джерело фото: Getty images

Президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з Путіним напередодні зустріччі з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Axios.

За даними видання, розмова з Путіним відбудеться за день до того, як Трамп прийматиме Зеленського в Білому домі. Під час зустрічі планується обговорити можливість надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що Трамп заявив, що Україна хоче піти у наступ, і він обговорить це із Зеленським.

