Трамп проведе телефонну розмову з Путіним перед зустріччю з Зеленським

Президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з Путіним напередодні зустріччі з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Axios.
За даними видання, розмова з Путіним відбудеться за день до того, як Трамп прийматиме Зеленського в Білому домі. Під час зустрічі планується обговорити можливість надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.
Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що Трамп заявив, що Україна хоче піти у наступ, і він обговорить це із Зеленським.
