Трамп проведет телефонный разговор с Путиным перед встречей с Зеленским

Трамп обсудит вопрос предоставления Украине ракет Tomahawk.

Источник фото: Getty images

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с Путиным накануне встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Axios.

По данным издания, разговор с Путиным состоится за день до того, как Трамп будет принимать Зеленского в Белом доме. Во время встречи планируется обсудить возможность предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Трамп заявил, что Украина хочет перейти в наступление, и он обсудит это с Зеленским.

