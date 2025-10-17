Брюссель націлився на ще €25 мільярдів заморожених російських активів для підтримки України — Politico

Єврокомісія розглядає можливість використати кошти з приватних російських рахунків у країнах ЄС для фінансування позики на користь України.

Європейський Союз готується спрямувати прибутки від заморожених російських державних активів на суму €140 млрд на фінансування великого кредиту для України. Водночас Єврокомісія вивчає можливість залучити додаткові €25 млрд, заморожені на приватних банківських рахунках у країнах блоку. Про це повідомляє Politico, посилаючись на внутрішній документ Єврокомісії.

Що планує ЄС

Більшість російських активів перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear, але ще близько €25 млрд розміщено на рахунках приватних банків у країнах ЄС. Єврокомісія пропонує розглянути можливість використання цих коштів у межах так званої ініціативи «Позика на репарації Україні» (Ukraine Reparations Loan).

«Слід розглянути, чи може ініціатива бути розширена на інші заморожені активи в межах ЄС», — йдеться у документі.

Водночас у Єврокомісії визнають, що юридичну можливість використання приватних коштів ще не оцінювали, і це питання потребує детального аналізу перед ухваленням будь-яких рішень.

Як може працювати механізм

Документ визначає основні принципи механізму позики, який обговорять перед самітом ЄС у Брюсселі наступного тижня. Лідери ЄС мають провести широку дискусію та закликати Комісію підготувати офіційну пропозицію.

Очікується, що законодавча ініціатива буде подана невдовзі та стане базою для подальших фінансових переговорів.

Міністри фінансів обговорять деталі під час своєї зустрічі в листопаді.

Одне з ключових питань — юридичні гарантії для країн-членів, особливо для Бельгії, яка побоюється судових позовів з боку Росії за використання заморожених коштів, вказує видання.

«Необхідно створити надійну систему гарантій і ліквідності, щоб ЄС міг завжди виконувати свої зобов’язання перед Euroclear», — зазначається у документі.

Єврокомісія пропонує побудувати механізм двосторонніх гарантій між країнами-членами та Євросоюзом, який забезпечить доступ до необхідної ліквідності у разі фінансових вимог. У майбутньому, починаючи з бюджету ЄС на 2028–2035 роки, ці гарантії має перебрати на себе спільний бюджет Євросоюзу.

На що підуть кошти

Передбачається, що отримані від позики кошти будуть спрямовані на:

розвиток оборонно-промислового комплексу України та його інтеграцію в європейську оборонну систему;

підтримку державного бюджету України з дотриманням визначених умов і контролем використання фінансів.

