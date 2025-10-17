Брюссель нацелился еще на €25 миллиардов замороженных российских активов для поддержки Украины — Politico

Еврокомиссия рассматривает возможность использовать средства с частных российских счетов в странах ЕС для финансирования займа в пользу Украины.

Европейский Союз готовится направить прибыль от замороженных российских государственных активов на сумму €140 млрд на финансирование крупного кредита для Украины. В то же время Еврокомиссия изучает возможность привлечь дополнительные €25 млрд, замороженные на частных банковских счетах в странах блока. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на внутренний документ Еврокомиссии.

Что планирует ЕС

Большинство российских активов находятся в бельгийском депозитарии Euroclear, но еще около €25 млрд размещено на счетах частных банков в странах ЕС. Еврокомиссия предлагает рассмотреть возможность использования этих средств в рамках так называемой инициативы «Займ на репарации Украине» (Ukraine Reparations Loan).

«Следует рассмотреть, может ли инициатива быть расширена на другие замороженные активы в пределах ЕС», — говорится в документе.

В то же время в Еврокомиссии признают, что юридическая возможность использования частных средств пока не оценивалась, и этот вопрос требует детального анализа перед принятием каких-либо решений.

Как может работать механизм

Документ определяет основные принципы механизма займа, который обсудят перед саммитом ЕС в Брюсселе на следующей неделе. Лидеры ЕС должны провести широкую дискуссию и призвать Комиссию подготовить официальное предложение.

Ожидается, что законодательная инициатива будет представлена в ближайшее время и станет базой для дальнейших финансовых переговоров.

Министры финансов обсудят детали во время своей встречи в ноябре.

Одним из ключевых вопросов являются юридические гарантии для стран-членов, особенно для Бельгии, которая опасается судебных исков со стороны России за использование замороженных средств, отмечает издание.

«Необходимо создать надежную систему гарантий и ликвидности, чтобы ЕС всегда мог выполнять свои обязательства перед Euroclear», — отмечается в документе.

Еврокомиссия предлагает построить механизм двусторонних гарантий между странами-членами и Евросоюзом, который обеспечит доступ к необходимой ликвидности в случае финансовых требований. В будущем, начиная с бюджета ЕС на 2028–2035 годы, эти гарантии должен взять на себя общий бюджет Евросоюза.

На что пойдут средства

Предполагается, что полученные от займа средства будут направлены на:

развитие оборонно-промышленного комплекса Украины и его интеграцию в европейскую оборонную систему;

поддержку государственного бюджета Украины с соблюдением установленных условий и контролем использования финансов.

