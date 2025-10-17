Практика судов
  1. В мире

Брюссель нацелился еще на €25 миллиардов замороженных российских активов для поддержки Украины — Politico

11:47, 17 октября 2025
Еврокомиссия рассматривает возможность использовать средства с частных российских счетов в странах ЕС для финансирования займа в пользу Украины.
Брюссель нацелился еще на €25 миллиардов замороженных российских активов для поддержки Украины — Politico
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз готовится направить прибыль от замороженных российских государственных активов на сумму €140 млрд на финансирование крупного кредита для Украины. В то же время Еврокомиссия изучает возможность привлечь дополнительные €25 млрд, замороженные на частных банковских счетах в странах блока. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на внутренний документ Еврокомиссии.

Что планирует ЕС

Большинство российских активов находятся в бельгийском депозитарии Euroclear, но еще около €25 млрд размещено на счетах частных банков в странах ЕС. Еврокомиссия предлагает рассмотреть возможность использования этих средств в рамках так называемой инициативы «Займ на репарации Украине» (Ukraine Reparations Loan).

«Следует рассмотреть, может ли инициатива быть расширена на другие замороженные активы в пределах ЕС», — говорится в документе.

В то же время в Еврокомиссии признают, что юридическая возможность использования частных средств пока не оценивалась, и этот вопрос требует детального анализа перед принятием каких-либо решений.

Как может работать механизм

Документ определяет основные принципы механизма займа, который обсудят перед саммитом ЕС в Брюсселе на следующей неделе. Лидеры ЕС должны провести широкую дискуссию и призвать Комиссию подготовить официальное предложение.

Ожидается, что законодательная инициатива будет представлена в ближайшее время и станет базой для дальнейших финансовых переговоров.

Министры финансов обсудят детали во время своей встречи в ноябре.

Одним из ключевых вопросов являются юридические гарантии для стран-членов, особенно для Бельгии, которая опасается судебных исков со стороны России за использование замороженных средств, отмечает издание.

«Необходимо создать надежную систему гарантий и ликвидности, чтобы ЕС всегда мог выполнять свои обязательства перед Euroclear», — отмечается в документе.

Еврокомиссия предлагает построить механизм двусторонних гарантий между странами-членами и Евросоюзом, который обеспечит доступ к необходимой ликвидности в случае финансовых требований. В будущем, начиная с бюджета ЕС на 2028–2035 годы, эти гарантии должен взять на себя общий бюджет Евросоюза.

На что пойдут средства

Предполагается, что полученные от займа средства будут направлены на:

  • развитие оборонно-промышленного комплекса Украины и его интеграцию в европейскую оборонную систему;
  • поддержку государственного бюджета Украины с соблюдением установленных условий и контролем использования финансов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Еврокомиссия Евросоюз

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Электронные торги могут быть признаны недействительными, если на момент их проведения имущество не принадлежало должнику в исполнительном производстве – Верховный Суд

Верховный Суд согласился с выводами судов о признании электронных торгов недействительными и отмене решения о государственной регистрации прав и их обременений.

Адвокат в ВАКС по собственной инициативе привлек эксперта без определения суда – что решил Верховный Суд относительно допустимости получения доказательства

Прокурор указывал на безосновательное принятие судом апелляционной инстанции заключения эксперта в качестве допустимого доказательства, поскольку сторона защиты без определения суда по собственному ходатайству привлекла эксперта для проведения экспертизы, что привело к получению нового доказательства.

Состояние здоровья лица, совершившего преступление, должно быть установлено именно на момент судебного разбирательства – Верховный Суд

Апелляционный суд не учел, что экспертиза была проведена за 8 с половиной лет до вынесения определения, что не дает достаточных оснований для обоснованного вывода о необходимости применения в отношении лица принудительных мер медицинского характера.

Венецианская комиссия предоставила законодателям рекомендации по изменениям в дисциплинарной ответственности судей и проверке деклараций добропорядочности – перевод заключения

Венецианская комиссия предоставила народным депутатам конкретные советы, проанализировав три законопроекта, предусматривающие изменения в процедуры Высшего совета правосудия, ВККС относительно привлечения судей к дисциплинарной ответственности и проверки деклараций добропорядочности.

Отсутствие указания авторства непосредственно в произведении не опровергает презумпцию авторства – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что авторство лица не требует доказывания самим автором, а обязанность опровержения презумпции авторства возлагается на ответчика.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області