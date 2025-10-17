Орбан гарантує безпечний саміт Трампа і Путіна в Будапешті

Угорщина позиціонує себе як надійне місце для мирних переговорів.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт готовий забезпечити проведення «надійного та безпечного» саміту між президентом США Дональдом Трампом і Путіним.

«Будапешт – єдине підходяще місце в Європі для мирного саміту США та Росії. Завдяки давньому мирному лідерству та довірливим партнерським відносинам ми забезпечимо надійне, безпечне та політично стабільне середовище», – написав Орбан.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті. Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що підготовка зустрічі вже триває.

Крім того, американський президент заявив, що його зустріч із Путіним в Угорщині може відбутися вже найближчим часом — приблизно протягом двох тижнів.

