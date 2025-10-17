Орбан гарантирует безопасный саммит Трампа и Путина в Будапеште

Венгрия позиционирует себя как надежное место для мирных переговоров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов обеспечить проведение «надежного и безопасного» саммита между президентом США Дональдом Трампом и Путиным.

«Будапешт – единственное подходящее место в Европе для мирного саммита США и России. Благодаря давнему мирному лидерству и доверительным партнерским отношениям мы обеспечим надежную, безопасную и политически стабильную среду», – написал Орбан.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп встретится с Путиным в Будапеште. Премьер Венгрии Орбан заявил, что подготовка встречи уже идет.

Кроме того, американский президент заявил, что его встреча с Путиным в Венгрии может состояться уже в ближайшее время — примерно в течение двух недель.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.