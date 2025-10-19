Практика судів
  1. У світі

У мерії Парижа шоковані тим, що пограбувати Лувр виявилося так просто

15:32, 19 жовтня 2025
У мерії Центрального Парижа заявили, що інцидент «неминуче викличе питання безпеки».
Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин.

Мер Центрального Парижа Аріель Вейль заявив, що він «вражений» пограбуванням, яке сталося сьогодні вранці в Луврі, пише Le Parisien.

«Це шок», — сказав він, зазначивши, що це «неминуче викличе питання безпеки».

«Очевидно, здається, ніби ми в історії про Арсена Люпена. Досі це був сценарій фільму. Важко уявити, що пограбувати Лувр виявилося, на перший погляд, так просто», — із жалем зазначив він.

«Неочікуване закриття об’єкта спричиняє серйозну проблему громадського порядку», — додав мер.

Додамо, що під час пограбування в Луврі злочинці з невідомих причин не торкнулися найбільшого діаманта з колекції прикрас Наполеона. Це діамант «Регент» вагою 140 каратів. А також на вулиці поблизу музею знайшли один з експонатів — зламану корону імператриці Євгенії Богарне. Злодії викинули її з невідомих причин.

