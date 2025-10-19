У мерії Парижа шоковані тим, що пограбувати Лувр виявилося так просто

У мерії Центрального Парижа заявили, що інцидент «неминуче викличе питання безпеки».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин.

Мер Центрального Парижа Аріель Вейль заявив, що він «вражений» пограбуванням, яке сталося сьогодні вранці в Луврі, пише Le Parisien.

«Це шок», — сказав він, зазначивши, що це «неминуче викличе питання безпеки».

«Очевидно, здається, ніби ми в історії про Арсена Люпена. Досі це був сценарій фільму. Важко уявити, що пограбувати Лувр виявилося, на перший погляд, так просто», — із жалем зазначив він.

«Неочікуване закриття об’єкта спричиняє серйозну проблему громадського порядку», — додав мер.

Додамо, що під час пограбування в Луврі злочинці з невідомих причин не торкнулися найбільшого діаманта з колекції прикрас Наполеона. Це діамант «Регент» вагою 140 каратів. А також на вулиці поблизу музею знайшли один з експонатів — зламану корону імператриці Євгенії Богарне. Злодії викинули її з невідомих причин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.