В мэрии Парижа шокированы, что ограбить Лувр оказалось так просто

В мэрии Центрального Парижа заявили, что инцидент «неизбежно вызовет вопросы безопасности».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут.

Мэр Центрального Парижа Ариэль Вейль заявил, что он «поражен» ограблением, произошедшим сегодня утром в Лувре, пишет Le Parisien.

«Это шок», — сказал он, отметив, что это «неизбежно вызовет вопросы безопасности».

«Очевидно, кажется, будто мы в истории про Арсена Люпена. До сих пор это был сценарий фильма. Трудно представить, что ограбить Лувр оказалось, на первый взгляд, так просто», — с сожалением отметил он.

«Неожиданное закрытие объекта вызывает серьезную проблему общественного порядка», — добавил мэр.

Добавим, что во время ограбления в Лувре преступники по неизвестным причинам не тронули самый большой бриллиант из коллекции украшений Наполеона. Это бриллиант «Регент» весом 140 карат. А также на улице возле музея нашли один из экспонатов — сломанную корону императрицы Евгении Богарне. Воры выбросили ее по неизвестным причинам.

