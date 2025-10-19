Нові деталі з Лувра: грабіжники у формі працівників пробралися до музею

Зловмисники використали вантажний ліфт для доступу до галереї Аполлона.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин.

Як повідомляє видання Le Parisien, злочинці у формі працівників музею проникли до будівлі на набережній Сени, де тривають ремонтні роботи, використавши вантажний ліфт, щоб дістатися до приміщення в галереї Аполлона. Двоє чоловіків, за підтримки спільника, імовірно викрали дев’ять предметів із колекції коштовностей Наполеона та імператриці.

Поліція розшукує злочинців, а музей закрито на весь день.

Додамо, що під час пограбування в Луврі злочинці з невідомих причин не торкнулися найбільшого діаманта з колекції прикрас Наполеона. Це діамант «Регент» вагою 140 каратів. А також на вулиці поблизу музею знайшли один з експонатів — зламану корону імператриці Євгенії Богарне. Злодії викинули її з невідомих причин.

