Новые подробности из Лувра: грабители в форме работников проникли в музей

Злоумышленники использовали грузовой лифт для доступа в галерею Аполлона.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут.

Как сообщает издание Le Parisien, преступники в форме сотрудников музея проникли в здание на набережной Сены, где ведутся ремонтные работы, используя грузовой лифт, чтобы добраться до помещения в галерее Аполлона. Двое мужчин, при поддержке сообщника, предположительно похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы.

Полиция разыскивает преступников, а музей закрыт на весь день.

Добавим, что во время ограбления в Лувре преступники по неизвестным причинам не тронули самый большой бриллиант из коллекции украшений Наполеона. Это бриллиант «Регент» весом 140 карат. А также на улице возле музея нашли один из экспонатов — сломанную корону императрицы Евгении Богарне. Воры выбросили ее по неизвестным причинам.

