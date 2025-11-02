Ізраїльська компанія заявила, що злодії з Лувру намагалися продати викрадені коштовності через даркнет

Компанія CGI Group заявила, що злодії вимагали десятки мільйонів євро за повернення прикрас, але керівництво Лувру проігнорувало їхню пропозицію.

Ізраїльська компанія CGI Group повідомила, що після гучного пограбування Лувру злодії вийшли на зв’язок, запропонувавши через даркнет домовитися про продаж викрадених ювелірних виробів. Про це повідомляє видання Ynet.

За словами представників компанії, викрадачі вимагали десятки мільйонів євро за повернення коштовностей і надали докази, що володіють частиною награбованого. Попри це, керівництво Лувру проігнорувало пропозицію навіть після попередження з боку компанії, вказує видання.

«Ми втратили довіру злодіїв, і музей упустив реальний шанс повернути прикраси. На жаль, свою роль зіграли его та нерішучість», — заявив директор CGI Group Цвіка Навех.

За його словами, анонімне зашифроване повідомлення від представника злочинців компанія отримала через п’ять днів після пограбування, 19 жовтня. Той запропонував вести переговори в даркнеті лише протягом 24 годин.

У CGI підтвердили, що під час спілкування отримали докази наявності частини вкрадених предметів, після чого передали інформацію замовнику — ймовірно, страховій компанії, пов’язаній із музеєм.

Лувр, у свою чергу, заперечив будь-які прямі контакти з CGI Group, пише видання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин.

Прокуратура Парижа розглядає дві версії пограбування Лувру: замовне та з метою відмивання грошей.

Додамо, французький музей Лувр опинився під критикою через затримки з модернізацією систем безпеки, які необхідні для належного захисту експонатів.

Після зухвалого пограбування серед білого дня Лувр заховав найцінніші коштовності під землею.

Також у Франції затримали п’ятьох підозрюваних у гучному пограбуванні Лувру.

