Практика судів
  1. У світі

Ізраїльська компанія заявила, що злодії з Лувру намагалися продати викрадені коштовності через даркнет

09:09, 2 листопада 2025
Компанія CGI Group заявила, що злодії вимагали десятки мільйонів євро за повернення прикрас, але керівництво Лувру проігнорувало їхню пропозицію.
Ізраїльська компанія заявила, що злодії з Лувру намагалися продати викрадені коштовності через даркнет
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ізраїльська компанія CGI Group повідомила, що після гучного пограбування Лувру злодії вийшли на зв’язок, запропонувавши через даркнет домовитися про продаж викрадених ювелірних виробів. Про це повідомляє видання Ynet.

За словами представників компанії, викрадачі вимагали десятки мільйонів євро за повернення коштовностей і надали докази, що володіють частиною награбованого. Попри це, керівництво Лувру проігнорувало пропозицію навіть після попередження з боку компанії, вказує видання.

«Ми втратили довіру злодіїв, і музей упустив реальний шанс повернути прикраси. На жаль, свою роль зіграли его та нерішучість», — заявив директор CGI Group Цвіка Навех.

За його словами, анонімне зашифроване повідомлення від представника злочинців компанія отримала через п’ять днів після пограбування, 19 жовтня. Той запропонував вести переговори в даркнеті лише протягом 24 годин.

У CGI підтвердили, що під час спілкування отримали докази наявності частини вкрадених предметів, після чого передали інформацію замовнику — ймовірно, страховій компанії, пов’язаній із музеєм.

Лувр, у свою чергу, заперечив будь-які прямі контакти з CGI Group, пише видання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин

Прокуратура Парижа розглядає дві версії пограбування Лувру: замовне та з метою відмивання грошей.

Додамо, французький музей Лувр опинився під критикою через затримки з модернізацією систем безпеки, які необхідні для належного захисту експонатів.

Після зухвалого пограбування серед білого дня Лувр заховав найцінніші коштовності під землею.

Також у Франції затримали п’ятьох підозрюваних у гучному пограбуванні Лувру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пограбування Франція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду