Практика судов
  1. В мире

Израильская компания заявила, что воры из Лувра пытались продать похищенные драгоценности через даркнет

09:09, 2 ноября 2025
Компания CGI Group заявила, что воры требовали десятки миллионов евро за возвращение украшений, но руководство Лувра проигнорировало их предложение.
Израильская компания заявила, что воры из Лувра пытались продать похищенные драгоценности через даркнет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Израильская компания CGI Group сообщила, что после громкого ограбления Лувра воры вышли на связь, предложив через даркнет договориться о продаже похищенных ювелирных изделий. Об этом сообщает издание Ynet.

По словам представителей компании, похитители требовали десятки миллионов евро за возвращение драгоценностей и предоставили доказательства того, что владеют частью награбленного. Несмотря на это, руководство Лувра проигнорировало предложение даже после предупреждения со стороны компании, указывает издание.

«Мы потеряли доверие воров, и музей упустил реальный шанс вернуть украшения. К сожалению, свою роль сыграли эго и нерешительность», — заявил директор CGI Group Цвика Навех.

По его словам, анонимное зашифрованное сообщение от представителя преступников компания получила через пять дней после ограбления, 19 октября. Тот предложил вести переговоры в даркнете лишь в течение 24 часов.

В CGI подтвердили, что во время общения получили доказательства наличия части похищенных предметов, после чего передали информацию заказчику — предположительно, страховой компании, связанной с музеем.

Лувр, в свою очередь, опроверг любые прямые контакты с CGI Group, пишет издание.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут. 

Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления Лувра: заказное и с целью отмывания денег.

Добавим, французский музей Лувр оказался под критикой из-за задержек с модернизацией систем безопасности, которые необходимы для надлежащей защиты экспонатов. 

После дерзкого ограбления средь бела дня Лувр спрятал самые ценные драгоценности под землей.

Также во Франции задержали пятерых подозреваемых в громком ограблении Лувра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ограбление Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду