Израильская компания заявила, что воры из Лувра пытались продать похищенные драгоценности через даркнет

Компания CGI Group заявила, что воры требовали десятки миллионов евро за возвращение украшений, но руководство Лувра проигнорировало их предложение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Израильская компания CGI Group сообщила, что после громкого ограбления Лувра воры вышли на связь, предложив через даркнет договориться о продаже похищенных ювелирных изделий. Об этом сообщает издание Ynet.

По словам представителей компании, похитители требовали десятки миллионов евро за возвращение драгоценностей и предоставили доказательства того, что владеют частью награбленного. Несмотря на это, руководство Лувра проигнорировало предложение даже после предупреждения со стороны компании, указывает издание.

«Мы потеряли доверие воров, и музей упустил реальный шанс вернуть украшения. К сожалению, свою роль сыграли эго и нерешительность», — заявил директор CGI Group Цвика Навех.

По его словам, анонимное зашифрованное сообщение от представителя преступников компания получила через пять дней после ограбления, 19 октября. Тот предложил вести переговоры в даркнете лишь в течение 24 часов.

В CGI подтвердили, что во время общения получили доказательства наличия части похищенных предметов, после чего передали информацию заказчику — предположительно, страховой компании, связанной с музеем.

Лувр, в свою очередь, опроверг любые прямые контакты с CGI Group, пишет издание.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут.

Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления Лувра: заказное и с целью отмывания денег.

Добавим, французский музей Лувр оказался под критикой из-за задержек с модернизацией систем безопасности, которые необходимы для надлежащей защиты экспонатов.

После дерзкого ограбления средь бела дня Лувр спрятал самые ценные драгоценности под землей.

Также во Франции задержали пятерых подозреваемых в громком ограблении Лувра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.