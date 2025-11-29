Бундестаг затвердив бюджет-2026 – Німеччина виділила Україні 11,5 млрд євро

Бундестаг затвердив бюджет Німеччини на 2026 рік на 524,5 млрд євро.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нижня палата німецького парламенту, Бундестаг, у п'ятницю схвалила федеральний бюджет на 2026 рік. Про це повідомляє Spiegel.

Парламентарії виділили уряду канцлера Фрідріха Мерца кошти в обсязі 524,5 мільярда євро, що на 21,5 мільярда більше, ніж у бюджеті на 2025 рік.

Для покриття видатків основного бюджету передбачено залучення боргів на суму майже 98 мільярдів євро. Додатково плануються кредити зі спеціальних фондів для потреб Бундесверу та інфраструктури.

Понад третина бюджету, тобто близько 183 мільярдів євро, спрямована на сферу праці та соціального захисту. Витрати на оборону збільшаться до приблизно 108 мільярдів євро — це максимальний показник з часів завершення холодної війни.

Україна отримає з цього бюджету 11,5 мільярда євро на постачання артилерії, дронів, броньованих транспортних засобів та іншого обладнання. За інформацією Міністерства оборони Німеччини, така сума допомоги є найбільшою з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.