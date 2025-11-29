Бундестаг утвердил бюджет-2026 – Германия выделила Украине 11,5 млрд евро

Бундестаг утвердил бюджет Германии на 2026 год в размере 524,5 млрд евро.

Нижняя палата немецкого парламента, Бундестаг, в пятницу одобрила федеральный бюджет на 2026 год. Об этом сообщает Spiegel.

Парламентарии выделили правительству канцлера Фридриха Мерца средства в объеме 524,5 миллиарда евро, что на 21,5 миллиарда больше, чем в бюджете на 2025 год.

Для покрытия расходов основного бюджета предусмотрено привлечение долгов на сумму почти 98 миллиардов евро. Дополнительно планируются кредиты из специальных фондов для нужд Бундесвера и инфраструктуры.

Более трети бюджета, то есть около 183 миллиардов евро, направлена на сферу труда и социальной защиты. Расходы на оборону увеличатся до примерно 108 миллиардов евро — это максимальный показатель со времен окончания холодной войны.

Украина получит из этого бюджета 11,5 миллиарда евро на поставки артиллерии, дронов, бронированных транспортных средств и другого оборудования. По информации Министерства обороны Германии, такая сумма помощи является самой большой с начала полномасштабного вторжения России.

