  1. В мире
  2. / В Украине

Бундестаг утвердил бюджет-2026 – Германия выделила Украине 11,5 млрд евро

07:54, 29 ноября 2025
Бундестаг утвердил бюджет Германии на 2026 год в размере 524,5 млрд евро.
Бундестаг утвердил бюджет-2026 – Германия выделила Украине 11,5 млрд евро
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нижняя палата немецкого парламента, Бундестаг, в пятницу одобрила федеральный бюджет на 2026 год. Об этом сообщает Spiegel.

Парламентарии выделили правительству канцлера Фридриха Мерца средства в объеме 524,5 миллиарда евро, что на 21,5 миллиарда больше, чем в бюджете на 2025 год.

Для покрытия расходов основного бюджета предусмотрено привлечение долгов на сумму почти 98 миллиардов евро. Дополнительно планируются кредиты из специальных фондов для нужд Бундесвера и инфраструктуры.

Более трети бюджета, то есть около 183 миллиардов евро, направлена на сферу труда и социальной защиты. Расходы на оборону увеличатся до примерно 108 миллиардов евро — это максимальный показатель со времен окончания холодной войны.

Украина получит из этого бюджета 11,5 миллиарда евро на поставки артиллерии, дронов, бронированных транспортных средств и другого оборудования. По информации Министерства обороны Германии, такая сумма помощи является самой большой с начала полномасштабного вторжения России.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия деньги бюджет Украина война оборона

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Верховный Суд разъяснил порядок исчисления срока на обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя

КГС ВС поставил точку в дискуссиях по поводу того, какой срок применяется при обжаловании решений, действий или бездействия государственного исполнителя: 10 календарных дней или 10 рабочих.

Диверсии на польской железной дороге: выдан ордер на арест двух граждан Украины

Национальная прокуратура Польши считает, что Евгений Иванов и Александр Кононов бежали в Беларусь.

Большая Палата ВС кардинально изменила подход в определении сроков обжалования исполнительной надписи нотариуса

После решения Европейского суда по правам человека по делу «ООО «Укркава» против Украины» Большая Палата Верховного Суда пересмотрела собственное постановление 2019 года.

Комиссия рассмотрела новые заявления об установлении факта плена: юристы указывают на пробелы процедуры и риски для семей

На какие проблемы указывают правоведы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]