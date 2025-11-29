Польща підняла винищувачі та активізувала ППО через російські удари по Україні

Оперативне командування ЗС Польщі привело в готовність авіацію та наземні системи протиповітряної оборони.

Через масований удар РФ по території України Польща активізувала власні сили для забезпечення безпеки повітряного простору своєї країни.

« Оперативний командувач РП активізував достатньо сил і засобів, які є в його розпорядженні. Винищувачі були підняті в повітрі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки наведені в стані готовності », — повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Зазначається, що такі дії мають профілактичний характер і спрямовані насамперед на захист повітряного простору в прикордонних з українськими районами.

