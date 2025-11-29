Польша подняла истребители и активизировала ПВО из-за российских ударов по Украине

Оперативное командование ВС Польши привело в готовность авиацию и наземные системы противовоздушной обороны.

Из-за массированного удара РФ по территории Украины Польша активировала собственные силы для обеспечения безопасности воздушного пространства своей страны.

«Оперативный командующий РП активировал необходимые силы и средства, которые есть в его распоряжении. Истребители были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», — сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что такие действия носят превентивный характер и направлены прежде всего на защиту воздушного пространства в приграничных с Украиной районах.

