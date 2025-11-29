  1. У світі
  2. / В Україні

Нідерланди готують спеціальний статус для українських біженців із фокусом на повернення у 2027 році

10:53, 29 листопада 2025
Працевлаштовані українці платитимуть за житло та медстраховку, безробітні — отримуватимуть допомогу.
Нідерланди готують спеціальний статус для українських біженців із фокусом на повернення у 2027 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Нідерландів розробляє новий план щодо українських біженців, який передбачає запровадження спеціального статусу з 2027 року, орієнтованого на їхнє повернення в Україну після встановлення миру. Про це повідомляє NOS з посиланням на джерела в уряді.

Згідно з пропозицією Міністерства у справах біженців та міграції, українці, які працюють, будуть зобов’язані самостійно сплачувати оренду житла та внески на медичне страхування. Ті, хто не має роботи, повинні будуть подавати заявки на отримання соціальної допомоги.

В виданні зазначають, що мета плану — зменшити державні витрати на прийом біженців і запобігти масовому зверненню українців за статусом постійного резидента до Служби імміграції та натуралізації (IND). Наразі європейська тимчасова схема захисту для українців діє до березня 2027 року і, за заявою Єврокомісії, продовжуватися не буде.

Довідково, у Нідерландах проживає близько 120 тисяч українців, понад 60% з них працевлаштовані. З цього року муніципальні притулки вже не є безкоштовними для тих, хто має дохід — внесок може сягати кількох сотень євро на місяць.

Уряд пояснює заходи переповненістю центрів прийому, накопиченням нерозглянутих заяв у IND та відсутністю фінансування на прийом українців після 2027 року. Тривають консультації з муніципалітетами, які відповідають за житло та виплати допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна біженець Нідерланди кордон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю

Після тривалої паузи нардепи готуються до розгляду резонансного законопроєкту про цивільну вогнепальну зброю у другому читанні.

КЦС ВС закрив провадження у справі, зазначивши, що районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

Верховний Суд пояснив, що районний ТЦК не має статусу юридичної особи та повноважень на представництво, а також процесуальної дієздатності, що є підставою для закриття провадження.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]