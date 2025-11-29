Нідерланди готують спеціальний статус для українських біженців із фокусом на повернення у 2027 році

Працевлаштовані українці платитимуть за житло та медстраховку, безробітні — отримуватимуть допомогу.

Уряд Нідерландів розробляє новий план щодо українських біженців, який передбачає запровадження спеціального статусу з 2027 року, орієнтованого на їхнє повернення в Україну після встановлення миру. Про це повідомляє NOS з посиланням на джерела в уряді.

Згідно з пропозицією Міністерства у справах біженців та міграції, українці, які працюють, будуть зобов’язані самостійно сплачувати оренду житла та внески на медичне страхування. Ті, хто не має роботи, повинні будуть подавати заявки на отримання соціальної допомоги.

В виданні зазначають, що мета плану — зменшити державні витрати на прийом біженців і запобігти масовому зверненню українців за статусом постійного резидента до Служби імміграції та натуралізації (IND). Наразі європейська тимчасова схема захисту для українців діє до березня 2027 року і, за заявою Єврокомісії, продовжуватися не буде.

Довідково, у Нідерландах проживає близько 120 тисяч українців, понад 60% з них працевлаштовані. З цього року муніципальні притулки вже не є безкоштовними для тих, хто має дохід — внесок може сягати кількох сотень євро на місяць.

Уряд пояснює заходи переповненістю центрів прийому, накопиченням нерозглянутих заяв у IND та відсутністю фінансування на прийом українців після 2027 року. Тривають консультації з муніципалітетами, які відповідають за житло та виплати допомоги.

