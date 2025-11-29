Нидерланды готовят специальный статус для украинских беженцев с фокусом на возвращение в 2027 году

Трудоустроенные украинцы будут платить за жилье и медстраховку, безработные — получать помощь.

Правительство Нидерландов разрабатывает новый план в отношении украинских беженцев, который предусматривает введение специального статуса с 2027 года, ориентированного на их возвращение в Украину после установления мира. Об этом сообщает NOS со ссылкой на источники в правительстве.

Согласно предложению Министерства по делам беженцев и миграции, украинцы, которые работают, будут обязаны самостоятельно оплачивать аренду жилья и взносы на медицинское страхование. Те, кто не имеет работы, должны будут подавать заявки на получение социальной помощи.

В издании отмечают, что цель плана — уменьшить государственные расходы на прием беженцев и предотвратить массовое обращение украинцев за статусом постоянного резидента в Службу иммиграции и натурализации (IND). Сейчас европейская временная схема защиты для украинцев действует до марта 2027 года и, по заявлению Еврокомиссии, продлеваться не будет.

Справочно, в Нидерландах проживает около 120 тысяч украинцев, более 60% из них трудоустроены. С этого года муниципальные приюты уже не являются бесплатными для тех, кто имеет доход — взнос может достигать нескольких сотен евро в месяц.

Правительство объясняет меры переполненностью центров приема, накоплением нерассмотренных заявлений в IND и отсутствием финансирования на прием украинцев после 2027 года. Продолжаются консультации с муниципалитетами, которые отвечают за жилье и выплаты пособий.

