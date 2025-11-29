  1. В мире
  2. / В Украине

Нидерланды готовят специальный статус для украинских беженцев с фокусом на возвращение в 2027 году

10:53, 29 ноября 2025
Трудоустроенные украинцы будут платить за жилье и медстраховку, безработные — получать помощь.
Нидерланды готовят специальный статус для украинских беженцев с фокусом на возвращение в 2027 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Нидерландов разрабатывает новый план в отношении украинских беженцев, который предусматривает введение специального статуса с 2027 года, ориентированного на их возвращение в Украину после установления мира. Об этом сообщает NOS со ссылкой на источники в правительстве.

Согласно предложению Министерства по делам беженцев и миграции, украинцы, которые работают, будут обязаны самостоятельно оплачивать аренду жилья и взносы на медицинское страхование. Те, кто не имеет работы, должны будут подавать заявки на получение социальной помощи.

В издании отмечают, что цель плана — уменьшить государственные расходы на прием беженцев и предотвратить массовое обращение украинцев за статусом постоянного резидента в Службу иммиграции и натурализации (IND). Сейчас европейская временная схема защиты для украинцев действует до марта 2027 года и, по заявлению Еврокомиссии, продлеваться не будет.

Справочно, в Нидерландах проживает около 120 тысяч украинцев, более 60% из них трудоустроены. С этого года муниципальные приюты уже не являются бесплатными для тех, кто имеет доход — взнос может достигать нескольких сотен евро в месяц.

Правительство объясняет меры переполненностью центров приема, накоплением нерассмотренных заявлений в IND и отсутствием финансирования на прием украинцев после 2027 года. Продолжаются консультации с муниципалитетами, которые отвечают за жилье и выплаты пособий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина беженец Нидерланды граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Верховный Суд разъяснил порядок исчисления срока на обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя

КГС ВС поставил точку в дискуссиях по поводу того, какой срок применяется при обжаловании решений, действий или бездействия государственного исполнителя: 10 календарных дней или 10 рабочих.

Диверсии на польской железной дороге: выдан ордер на арест двух граждан Украины

Национальная прокуратура Польши считает, что Евгений Иванов и Александр Кононов бежали в Беларусь.

Большая Палата ВС кардинально изменила подход в определении сроков обжалования исполнительной надписи нотариуса

После решения Европейского суда по правам человека по делу «ООО «Укркава» против Украины» Большая Палата Верховного Суда пересмотрела собственное постановление 2019 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]