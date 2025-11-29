  1. У світі

У Чехії повторно судитимуть чоловіка, обвинуваченого в побитті двох українок

12:05, 29 листопада 2025
У Чехії переглянуть вирок власнику атракціонів, підозрюваного у нападі на двох українок.
У Чехії повторно судитимуть чоловіка, обвинуваченого в побитті двох українок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чеський суд вдруге розглядатиме справу 50-річного власника ярмаркових атракціонів Зденека Гольцкнехта, якого влітку засудили до пів року умовно за побиття двох громадянок України у 2023 році. Про це повідомляють Novinky.

Рішення про повторний розгляд ухвалено після скарг адвоката обвинуваченого та прокурорки, тому раніше призначене умовне покарання наразі не діє.

Інцидент стався 13 серпня 2023 року. За версією обвинувачення, Гольцкнехт їхав забирати атракціони, але біля роликової траси сиділи дві українки з дітьми, які, на його думку, заважали проїзду. Дізнавшись про їхнє громадянство, чоловік почав лаятися, вдарив одну з жінок в обличчя, а коли вона сіла в його машину й спробувала забрати ключі, почав витягати її звідти. Тоді на нього напала друга, 34-річна українка, яку він також нібито бив по обличчю до падіння. Остання отримала травми, що потребували операції та госпіталізації.

Адвокат Гольцкнехта стверджує, що свідки не підтвердили слова українок, в однієї з них виявили алкоголь у крові, а сам обвинувачений визнав лише образу «дурними» і заперечує фізичне насильство. Жінки, зі свого боку, заявляли, що чоловік називав їх «українськими повіями».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Чехія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю

Після тривалої паузи нардепи готуються до розгляду резонансного законопроєкту про цивільну вогнепальну зброю у другому читанні.

КЦС ВС закрив провадження у справі, зазначивши, що районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

Верховний Суд пояснив, що районний ТЦК не має статусу юридичної особи та повноважень на представництво, а також процесуальної дієздатності, що є підставою для закриття провадження.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]