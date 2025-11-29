У Чехії повторно судитимуть чоловіка, обвинуваченого в побитті двох українок

У Чехії переглянуть вирок власнику атракціонів, підозрюваного у нападі на двох українок.

Чеський суд вдруге розглядатиме справу 50-річного власника ярмаркових атракціонів Зденека Гольцкнехта, якого влітку засудили до пів року умовно за побиття двох громадянок України у 2023 році. Про це повідомляють Novinky.

Рішення про повторний розгляд ухвалено після скарг адвоката обвинуваченого та прокурорки, тому раніше призначене умовне покарання наразі не діє.

Інцидент стався 13 серпня 2023 року. За версією обвинувачення, Гольцкнехт їхав забирати атракціони, але біля роликової траси сиділи дві українки з дітьми, які, на його думку, заважали проїзду. Дізнавшись про їхнє громадянство, чоловік почав лаятися, вдарив одну з жінок в обличчя, а коли вона сіла в його машину й спробувала забрати ключі, почав витягати її звідти. Тоді на нього напала друга, 34-річна українка, яку він також нібито бив по обличчю до падіння. Остання отримала травми, що потребували операції та госпіталізації.

Адвокат Гольцкнехта стверджує, що свідки не підтвердили слова українок, в однієї з них виявили алкоголь у крові, а сам обвинувачений визнав лише образу «дурними» і заперечує фізичне насильство. Жінки, зі свого боку, заявляли, що чоловік називав їх «українськими повіями».

