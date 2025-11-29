В Чехии повторно будут судить мужчину, обвиняемого в избиении двух украинок

В Чехии пересмотрят приговор владельцу аттракционов, подозреваемого в нападении на двух украинок.

Чешский суд во второй раз рассмотрит дело 50-летнего владельца ярмарочных аттракционов Зденека Гольцкнехта, которого летом приговорили к полугоду условно за избиение двух гражданок Украины в 2023 году. Об этом сообщают Novinky.

Решение о повторном рассмотрении принято после жалоб адвоката обвиняемого и прокурора, поэтому ранее назначенное условное наказание пока не действует.

Инцидент произошел 13 августа 2023 года. По версии обвинения, Гольцкнехт ехал забирать аттракционы, но возле роликовой трассы сидели две украинки с детьми, которые, по его мнению, мешали проезду. Узнав об их гражданстве, мужчина начал ругаться, ударил одну из женщин по лицу, а когда она села в его машину и попыталась забрать ключи, начал вытаскивать ее оттуда. Тогда на него напала вторая, 34-летняя украинка, которую он также якобы бил по лицу до падения. Последняя получила травмы, потребовавшие операции и госпитализации.

Адвокат Гольцкнехта утверждает, что свидетели не подтвердили слова украинок, у одной из них обнаружили алкоголь в крови, а сам обвиняемый признал только оскорбление «дураками» и отрицает физическое насилие. Женщины, со своей стороны, заявляли, что мужчина называл их «украинскими проститутками».

