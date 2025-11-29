У Франції з ферми викрали 350 тисяч равликів на понад $100 тисяч

Злодії спустошили холодильники напередодні різдвяного сезону.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Французька сімейна ферма L’Escargot Des Grands Crus на північному сході країни втратила майже весь запас равликів через крадіжку. Про це повідомляє CNN.

У ніч із неділі на понеділок злодії порізали огорожу, проникли до будівлі та винесли близько 450 кг свіжих і заморожених равликів. Холодильники залишилися майже порожніми.

Частину викраденого товару ще не було готово до продажу: равлики не очищені, масло для ескарго не виготовлене.

Ферма щорічно вирощує 350 тисяч равликів, 60% річного доходу припадає на різдвяний та новорічний період. Власник Жан-Матьє Довернь назвав крадіжку «шоком і справжнім ударом для всієї команди».

Фермер терміново намагається поповнити запаси до свят.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.