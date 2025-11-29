  1. В мире

Во Франции с фермы похитили 350 тысяч улиток на сумму более $100 тысяч

17:47, 29 ноября 2025
Воры опустошили холодильники накануне рождественского сезона.
Во Франции с фермы похитили 350 тысяч улиток на сумму более $100 тысяч
Французская семейная ферма L’Escargot Des Grands Crus на северо-востоке страны потеряла почти весь запас улиток из-за кражи. Об этом сообщает CNN.

В ночь с воскресенья на понедельник воры перерезали забор, проникли в здание и вынесли около 450 кг свежих и замороженных улиток. Холодильники остались почти пустыми.

Часть похищенного товара еще не была готова к продаже: улитки не очищены, масло для эскарго не изготовлено.

Ферма ежегодно выращивает 350 тысяч улиток, 60% годового дохода приходится на рождественский и новогодний период. Владелец Жан-Матье Довернь назвал кражу «шоком и настоящим ударом для всей команды».

Фермер срочно пытается пополнить запасы к праздникам.

