В США школярам-спортсменам дозволили заробляти на рекламі — вони зможуть підписувати контракти

У штаті Огайо офіційно дозволили школярам заробляти на своєму імені та іміджі та підписувати угоди з брендами.

Фото: rumberger.com

У США Огайська асоціація шкільного спорту офіційно змінила свої правила, дозволивши спортсменам отримувати прибуток від використання свого імені та іміджу (NIL) — як це вже дозволено у більшості американських штатів. Рішення ухвалили після термінового референдуму, до якого асоціацію підштовхнув судовий позов. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», матір одного з найперспективніших молодих футболістів штату, Джасмін Браун, подала позов від імені свого сина Джаміра Брауна. Вона стверджувала, що заборона порушує його право на свободу вираження та рівний захист закону.

У жовтні суддя Джайза Пейдж тимчасово заблокувала дію заборони на 45 днів, фактично відкривши ринок NIL для школярів у штаті. До цього Огайо залишався одним із шести штатів США, де учням-спортсменам забороняли заробляти на власній популярності, хоча для студентів така можливість існує ще з 2021 року.

Результати голосування та нові правила

На екстреному референдумі школи штату підтримали зміни:

447 — «за»,

121 — «проти»,

247 — утрималися.

Пропозицію аналогічного змісту у 2022 році відхилили з великим відривом.

Виконавчий директор OHSAA Даг Ют повідомив, що асоціація відтепер відстежуватиме угоди школярів та контролюватиме дотримання правил щодо трансферів та рекрутингу.

Основні вимоги нового положення:

спортсмен зобов’язаний повідомити OHSAA про угоду протягом 14 днів;

у разі порушення можливе відсторонення до 20% сезону;

NIL-угоди не можуть стимулювати перехід до іншої школи;

заборонено контракти, що залежать від спортивних показників (наприклад, кількість очок чи ярдів);

школярі не можуть рекламувати азартні ігри, алкоголь, тютюн, зброю, канабіс чи продукцію для дорослих;

заборонено демонструвати рекламовані товари під час офіційних командних активностей.

У разі серйозного порушення спортсменів можуть не тільки дискваліфікувати, а й заборонити перехід до іншої школи для продовження виступів.

Ключова фігура справи — Джамір Браун

Джамір Браун — учень Wayne High School, топовий футбольний рекрут Середнього Заходу (клас 2027 року), який вже оголосив про намір вступити до Університету штату Огайо.

Його мати зазначила, що син отримував численні пропозиції від брендів та місцевого бізнесу, але не міг легально укладати договори через заборону. За оцінками родини, потенційні NIL-угоди можуть принести понад 100 тисяч доларів доходу. Джамір уже підписав контракт із національною компанією, що виготовляє колекційні картки, і розглядає інші можливості.

Представник родини заявив, що зміни в правилах — це «значна перемога для Джаміра та всіх учнів-спортсменів штату Огайо».

Що далі

OHSAA обіцяє розробити додаткові освітні матеріали — зокрема цифрові курси — щоб допомогти школярам розібратися в ринку NIL.

Родина Браунів повідомила, що після ухвалення референдуму добровільно відкличе свій позов.

