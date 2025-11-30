В США школьникам-спортсменам разрешили зарабатывать на рекламе — они смогут подписывать контракты

В штате Огайо официально разрешили школьникам зарабатывать на своём имени и имидже и заключать сделки с брендами.

У США Огайская ассоциация школьного спорта официально изменила свои правила, разрешив спортсменам получать прибыль от использования своего имени и имиджа (NIL) — как это уже разрешено в большинстве американских штатов. Решение приняли после срочного референдума, к которому ассоциацию подтолкнул судебный иск. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», мать одного из самых перспективных молодых футболистов штата, Джасмин Браун, подала иск от имени своего сына Джамира Брауна. Она утверждала, что запрет нарушает его право на свободу выражения и равную защиту закона.

В октябре судья Джайза Пейдж временно заблокировала действие запрета на 45 дней, фактически открыв рынок NIL для школьников в штате. До этого Огайо оставался одним из шести штатов США, где учащимся-спортсменам запрещали зарабатывать на собственной популярности, хотя для студентов такая возможность существует еще с 2021 года.

Результаты голосования и новые правила

На экстренном референдуме школы штата поддержали изменения:

447 — «за»,

121 — «против»,

247 — воздержались.

Предложение аналогичного содержания в 2022 году отклонили с большим отрывом.

Исполнительный директор OHSAA Даг Ют сообщил, что ассоциация отныне будет отслеживать сделки школьников и контролировать соблюдение правил относительно трансферов и рекрутинга.

Основные требования нового положения:

спортсмен обязан сообщить OHSAA о сделке в течение 14 дней;

в случае нарушения возможно отстранение до 20% сезона;

NIL-сделки не могут стимулировать переход в другую школу;

запрещены контракты, зависящие от спортивных показателей (например, количество очков или ярдов);

школьники не могут рекламировать азартные игры, алкоголь, табак, оружие, каннабис или продукцию для взрослых;

запрещено демонстрировать рекламируемые товары во время официальных командных активностей.

В случае серьезного нарушения спортсменов могут не только дисквалифицировать, но и запретить переход в другую школу для продолжения выступлений.

Ключевая фигура дела — Джамир Браун

Джамир Браун — ученик Wayne High School, топовый футбольный рекрут Среднего Запада (класс 2027 года), который уже объявил о намерении поступить в Университет штата Огайо.

Его мать отметила, что сын получал многочисленные предложения от брендов и местного бизнеса, но не мог легально заключать договоры из-за запрета. По оценкам семьи, потенциальные NIL-сделки могут принести более 100 тысяч долларов дохода. Джамир уже подписал контракт с национальной компанией, выпускающей коллекционные карточки, и рассматривает другие возможности.

Представитель семьи заявил, что изменения в правилах — это «значительная победа для Джамира и всех учеников-спортсменов штата Огайо».

Что дальше

OHSAA обещает разработать дополнительные образовательные материалы — в частности цифровые курсы — чтобы помочь школьникам разобраться в рынке NIL.

Семья Браунов сообщила, что после принятия референдума добровольно отзовет свой иск.

