  1. У світі

Огляди Google на основі ШІ поширюють небезпечні поради про здоров’я — розслідування

07:37, 4 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Розслідування The Guardian виявило помилки у зведених відповідях пошуковика, які можуть вводити користувачів в оману щодо медичної інформації.
Огляди Google на основі ШІ поширюють небезпечні поради про здоров’я — розслідування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Розслідування британського видання The Guardian виявило, що відповіді Google, створені за допомогою штучного інтелекту, у низці випадків містять хибну або оманливу інформацію про здоров’я і можуть наражати людей на ризик.

У чому проблема

Google зазначає, що його огляди на основі ШІ (AI Overviews) допомагають користувачам швидко отримати ключову інформацію про запит і є «корисними та надійними». Водночас розслідування показало: деякі такі підсумки, які відображаються на самому верху пошукової видачі, містять серйозні помилки, зокрема у темах, пов’язаних зі здоров’ям.

Небезпечні приклади

Рак підшлункової залози. В одному з випадків ШІ порадив людям із цим діагнозом уникати жирної їжі. Медичні експерти назвали таку рекомендацію «справді небезпечною», адже вона є прямо протилежною тому, що зазвичай радять пацієнтам, і може погіршити їхній стан.

Обстеження печінки. За запитом про «нормальні показники аналізів крові» ШІ видавав набір чисел без пояснень і без урахування віку, статі чи інших важливих чинників. Це може створити хибне враження, що людина здорова, навіть за наявності серйозного захворювання.

Онкологічні тести для жінок. Пошук інформації про рак піхви приводив до твердження, що ПАП-тест використовується для його виявлення. За словами експертів, це повністю неправильна інформація і може призвести до ігнорування реальних симптомів.

Психічне здоров’я. У зведеннях щодо психозу та розладів харчової поведінки траплялися поради, які профільні організації назвали «дуже небезпечними» або такими, що можуть відштовхнути людей від звернення по допомогу.

Що кажуть фахівці

Представники медичних і пацієнтських організацій наголошують: люди часто звертаються до пошуку в моменти тривоги чи кризи. У такому контексті помилкова або неповна інформація, подана як готова відповідь, може мати серйозні наслідки.

Окреме занепокоєння викликає й те, що однакові запити інколи дають різні відповіді ШІ — залежно від часу пошуку та джерел, які система використовує.

Позиція Google

У Google відповіли, що більшість оглядів на основі ШІ є точними та корисними, а рівень їхньої достовірності співставний з іншими форматами пошукових підсумків. Компанія також заявила, що постійно працює над підвищенням якості, особливо у темах, пов’язаних зі здоров’ям, і вживає заходів, якщо ШІ неправильно інтерпретує інформацію або втрачає контекст.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Google штучний інтелект поради для здоров'я ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Працівників на лікарняному захистять від звільнення: готують зміни до КЗпП

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до «Кодексу законів України про працю».

Українцям хочуть дозволити сплачуватимуть лише за фактично спожиті тепло та світло – внесено законопроєкт

Законопроект пропонує виключити норму, яка змушує сплачувати за мінімальні обсяги тепла та води, навіть якщо споживачі їх не використали.

Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Трагедія у Шепетівці: Верховний Суд залишив у силі вирок за вибух, що забрав життя батька і скалічив брата

ККС ВС підтвердив обґрунтованість покарання для чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в рідних.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]