У Франції скасували довічні пільги для колишніх прем’єрів та міністрів внутрішніх справ

Тепер службовий автомобіль, водій і поліцейська охорона надаватимуться лише на обмежений строк.

З 1 січня у Франції скасовано довічні державні пільги для колишніх прем’єр-міністрів та міністрів внутрішніх справ. Йдеться про користування службовим автомобілем, послуги водія та постійну поліцейську охорону.

За даними RFI, через зміни 24 поліцейських та стільки ж водіїв були відкликані від експосадовців.

У вересні 2025 року прем’єр-міністр Себастьян Лекорню повідомив, що автоматичні пільги урядовцям замінять домовленостями на фіксований строк. Він підкреслив, що політики не можуть вимагати жертв від суспільства, зберігаючи привілеї, які не відповідають сучасним реаліям.

«Хоча для Республіки важливо захищати осіб, які зазнають погроз, неприйнятно, щоб вони користувалися довічними перевагами через тимчасовий статус», – написав Лекорню у соцмережі X.

За новими правилами:

колишні прем’єр-міністри матимуть державний автомобіль із водієм протягом 10 років, а поліцейську охорону – 3 роки;

колишні міністри внутрішніх справ отримуватимуть охорону протягом 2 років, після чого вона надаватиметься лише у разі конкретної загрози.

У МВС наголосили, що реформа не відмовляє від захисту повністю, а скорочує його відповідно до реального ризику, щоб забезпечити ефективне та пропорційне використання державних ресурсів.

Колишні прем’єр-міністри Жан-Марк Еро, Франсуа Фійон та Жан-П’єр Раффарен були поінформовані про зміни листами з офісу Лекорню.

