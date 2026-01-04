  1. В мире

Во Франции отменили пожизненные льготы для бывших премьеров и министров внутренних дел

17:13, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Теперь служебный автомобиль, водитель и полицейская охрана будут предоставляться только на ограниченный срок.
Во Франции отменили пожизненные льготы для бывших премьеров и министров внутренних дел
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 января во Франции отменены пожизненные государственные льготы для бывших премьер-министров и министров внутренних дел. Речь идет об использовании служебного автомобиля, услугах водителя и постоянной полицейской охране.

По данным RFI, из-за изменений 24 полицейских и столько же водителей были отозваны от экс-чиновников.

В сентябре 2025 года премьер-министр Себастьян Лекорню сообщил, что автоматические льготы чиновникам заменят договоренностями на фиксированный срок. Он подчеркнул, что политики не могут требовать жертв от общества, сохраняя привилегии, которые не соответствуют современным реалиям.

«Хотя для Республики важно защищать лиц, подвергающихся угрозам, недопустимо, чтобы они пользовались пожизненными преимуществами из-за временного статуса», — написал Лекорню в соцсети X.

По новым правилам:

  • бывшие премьер-министры будут иметь государственный автомобиль с водителем в течение 10 лет, а полицейскую охрану – 3 года;
  • бывшие министры внутренних дел будут получать охрану в течение 2 лет, после чего она будет предоставляться только в случае конкретной угрозы.

В МВД подчеркнули, что реформа не отказывает от защиты полностью, а сокращает ее в соответствии с реальным риском, чтобы обеспечить эффективное и пропорциональное использование государственных ресурсов.

Бывшие премьер-министры Жан-Марк Эро, Франсуа Фийон и Жан-Пьер Раффарен были проинформированы об изменениях письмами из офиса Лекорню.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]