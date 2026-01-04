Во Франции отменили пожизненные льготы для бывших премьеров и министров внутренних дел

Теперь служебный автомобиль, водитель и полицейская охрана будут предоставляться только на ограниченный срок.

С 1 января во Франции отменены пожизненные государственные льготы для бывших премьер-министров и министров внутренних дел. Речь идет об использовании служебного автомобиля, услугах водителя и постоянной полицейской охране.

По данным RFI, из-за изменений 24 полицейских и столько же водителей были отозваны от экс-чиновников.

В сентябре 2025 года премьер-министр Себастьян Лекорню сообщил, что автоматические льготы чиновникам заменят договоренностями на фиксированный срок. Он подчеркнул, что политики не могут требовать жертв от общества, сохраняя привилегии, которые не соответствуют современным реалиям.

«Хотя для Республики важно защищать лиц, подвергающихся угрозам, недопустимо, чтобы они пользовались пожизненными преимуществами из-за временного статуса», — написал Лекорню в соцсети X.

По новым правилам:

бывшие премьер-министры будут иметь государственный автомобиль с водителем в течение 10 лет, а полицейскую охрану – 3 года;

бывшие министры внутренних дел будут получать охрану в течение 2 лет, после чего она будет предоставляться только в случае конкретной угрозы.

В МВД подчеркнули, что реформа не отказывает от защиты полностью, а сокращает ее в соответствии с реальным риском, чтобы обеспечить эффективное и пропорциональное использование государственных ресурсов.

Бывшие премьер-министры Жан-Марк Эро, Франсуа Фийон и Жан-Пьер Раффарен были проинформированы об изменениях письмами из офиса Лекорню.

