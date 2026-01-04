  1. У світі

ШІ може «з’їсти» понад 200 тисяч банківських робочих місць у Європі — які посади під загрозою

19:55, 4 січня 2026
Штучний інтелект може призвести до скорочення близько 200 тисяч робочих місць у банківському секторі Європи до 2030 року.
Фото: swisscognitive.ch
Використання штучного інтелекту (ШІ) у європейському банківському секторі, як очікується, матиме значний вплив на ринок праці.  До 2030 року через зростання автоматизації на основі ШІ під загрозою скорочення можуть опинитися близько 200 тисяч робочих місць у банках Європи, пише Financial Times.

Ця трансформація є продовженням масштабних змін у банківській індустрії. Якщо раніше клієнтам потрібно було відвідувати відділення та безпосередньо спілкуватися з касирами, поява банкоматів суттєво зменшила таку потребу. Тепер цифровий банкінг і штучний інтелект запускають ще радикальніші зміни.

За оцінкою аналітиків Morgan Stanley, протягом найближчих п’яти років у країнах ЄС може бути втрачено понад 200 тисяч банківських робочих місць. Це приблизно 10% загальної чисельності персоналу 35 найбільших банків Європи. Ключовим чинником можливих скорочень називають активніше впровадження технологій.

Найбільш уразливими вважаються посади у бек-офісних підрозділах, сфері управління ризиками та комплаєнсу. Подібні процеси відбуваються не лише в Європі. Раніше Goldman Sachs попереджав своїх працівників у США про можливі звільнення та замороження найму до кінця 2025 року.

Банки дедалі більше покладаються на технології для зниження операційних витрат. Зокрема, розвиток цифрових банків зменшив потребу у фізичних відділеннях, касирах, адміністраторах офісів, службах безпеки, а також витратах на оренду й комунальні послуги. Застосування ШІ потенційно може ще більше підвищити цю ефективність.

Однією з головних причин переходу банків до ШІ є продуктивність праці. На відміну від людей, системи ШІ можуть працювати цілодобово без перерв і відпусток. Вони також здатні дуже швидко обробляти великі масиви даних — від фінансових звітів до кредитних заявок, що раніше займало години або навіть дні ручної роботи.

Водночас використання ШІ несе й ризики. У 2025 році компанія Deloitte Australia опинилася в центрі скандалу після застосування ШІ для підготовки звіту для Департаменту зайнятості та трудових відносин Австралії. З’ясувалося, що звіт вартістю близько 440 тисяч австралійських доларів містив серйозні помилки.

Зокрема, у документі були зазначені три академічні джерела, які насправді не існували, а також вигадані цитати, нібито з рішень федеральних судів. Цей випадок став показовим прикладом того, що надмірна залежність від ШІ може призводити до критичних помилок.

Ситуація демонструє, що попри здатність ШІ підвищувати швидкість і масштаб роботи, ця технологія все ще далека від досконалості. Без належного людського контролю автоматизація на основі ШІ може спричинити значні втрати — як фінансові, так і репутаційні.

