ИИ может «съесть» более 200 тысяч банковских рабочих мест в Европе — какие должности под угрозой

Искусственный интеллект может привести к сокращению около 200 тысяч рабочих мест в банковском секторе Европы к 2030 году.

Фото: swisscognitive.ch

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в европейском банковском секторе, как ожидается, окажет значительное влияние на рынок труда. До 2030 года из-за роста автоматизации на базе ИИ под угрозой сокращения могут оказаться около 200 тысяч рабочих мест в банках Европы, пишет Financial Times.

Эта трансформация является продолжением масштабных изменений в банковской индустрии. Если раньше клиентам необходимо было посещать отделения и напрямую общаться с кассирами, то появление банкоматов существенно сократило такую потребность. Теперь цифровой банкинг и искусственный интеллект запускают еще более радикальные изменения.

По оценке аналитиков Morgan Stanley, в течение ближайших пяти лет в странах ЕС может быть утрачено более 200 тысяч банковских рабочих мест. Это около 10% общей численности персонала 35 крупнейших банков Европы. Ключевым фактором возможных сокращений называют более активное внедрение технологий.

Наиболее уязвимыми считаются должности в бэк-офисных подразделениях, сфере управления рисками и комплаенса. Подобные процессы происходят не только в Европе. Ранее Goldman Sachs предупреждал своих сотрудников в США о возможных увольнениях и заморозке найма до конца 2025 года.

Банки все активнее полагаются на технологии для снижения операционных расходов. В частности, развитие цифровых банков уменьшило потребность в физических отделениях, кассирах, офисных администраторах, службах безопасности, а также сократило расходы на аренду и коммунальные услуги. Применение ИИ потенциально может еще больше повысить эту эффективность.

Одной из главных причин перехода банков к ИИ является производительность труда. В отличие от людей, системы ИИ могут работать круглосуточно без перерывов и отпусков. Они также способны очень быстро обрабатывать большие массивы данных — от финансовых отчетов до кредитных заявок, что ранее занимало часы или даже дни ручной работы.

В то же время использование ИИ несет и риски. В 2025 году компания Deloitte Australia оказалась в центре скандала после применения ИИ для подготовки отчета для Департамента занятости и трудовых отношений Австралии. Выяснилось, что отчет стоимостью около 440 тысяч австралийских долларов содержал серьезные ошибки.

В частности, в документе были указаны три академических источника, которые на самом деле не существовали, а также вымышленные цитаты, якобы из решений федеральных судов. Этот случай стал показательным примером того, что чрезмерная зависимость от ИИ может приводить к критическим ошибкам.

Ситуация демонстрирует, что, несмотря на способность ИИ повышать скорость и масштаб работы, эта технология все еще далека от совершенства. Без надлежащего человеческого контроля автоматизация на основе ИИ может повлечь за собой значительные потери — как финансовые, так и репутационные.

