  1. В мире

ИИ может «съесть» более 200 тысяч банковских рабочих мест в Европе — какие должности под угрозой

19:55, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Искусственный интеллект может привести к сокращению около 200 тысяч рабочих мест в банковском секторе Европы к 2030 году.
ИИ может «съесть» более 200 тысяч банковских рабочих мест в Европе — какие должности под угрозой
Фото: swisscognitive.ch
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в европейском банковском секторе, как ожидается, окажет значительное влияние на рынок труда. До 2030 года из-за роста автоматизации на базе ИИ под угрозой сокращения могут оказаться около 200 тысяч рабочих мест в банках Европы, пишет Financial Times.

Эта трансформация является продолжением масштабных изменений в банковской индустрии. Если раньше клиентам необходимо было посещать отделения и напрямую общаться с кассирами, то появление банкоматов существенно сократило такую потребность. Теперь цифровой банкинг и искусственный интеллект запускают еще более радикальные изменения.

По оценке аналитиков Morgan Stanley, в течение ближайших пяти лет в странах ЕС может быть утрачено более 200 тысяч банковских рабочих мест. Это около 10% общей численности персонала 35 крупнейших банков Европы. Ключевым фактором возможных сокращений называют более активное внедрение технологий.

Наиболее уязвимыми считаются должности в бэк-офисных подразделениях, сфере управления рисками и комплаенса. Подобные процессы происходят не только в Европе. Ранее Goldman Sachs предупреждал своих сотрудников в США о возможных увольнениях и заморозке найма до конца 2025 года.

Банки все активнее полагаются на технологии для снижения операционных расходов. В частности, развитие цифровых банков уменьшило потребность в физических отделениях, кассирах, офисных администраторах, службах безопасности, а также сократило расходы на аренду и коммунальные услуги. Применение ИИ потенциально может еще больше повысить эту эффективность.

Одной из главных причин перехода банков к ИИ является производительность труда. В отличие от людей, системы ИИ могут работать круглосуточно без перерывов и отпусков. Они также способны очень быстро обрабатывать большие массивы данных — от финансовых отчетов до кредитных заявок, что ранее занимало часы или даже дни ручной работы.

В то же время использование ИИ несет и риски. В 2025 году компания Deloitte Australia оказалась в центре скандала после применения ИИ для подготовки отчета для Департамента занятости и трудовых отношений Австралии. Выяснилось, что отчет стоимостью около 440 тысяч австралийских долларов содержал серьезные ошибки.

В частности, в документе были указаны три академических источника, которые на самом деле не существовали, а также вымышленные цитаты, якобы из решений федеральных судов. Этот случай стал показательным примером того, что чрезмерная зависимость от ИИ может приводить к критическим ошибкам.

Ситуация демонстрирует, что, несмотря на способность ИИ повышать скорость и масштаб работы, эта технология все еще далека от совершенства. Без надлежащего человеческого контроля автоматизация на основе ИИ может повлечь за собой значительные потери — как финансовые, так и репутационные.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

искусственный интеллект ИИ банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Взыскание алиментов с пропавшего без вести военнослужащего: что подчеркнул Верховный Суд во время рассмотрения

Кассационная инстанция установила, кто и каким образом может отстаивать права пропавшего без вести должника.

Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]