Верховний суд Айови дозволив позов проти TikTok через неприйнятний контент для дітей

19:41, 25 січня 2026
Рішення може вплинути на відповідальність соцмереж за контент для неповнолітніх у США.
Верховний суд Айови дозволив позов проти TikTok через неприйнятний контент для дітей
Верховний суд штату Айова вирішив, що соціальна мережа TikTok може бути відповідачем у суді за позовом влади штату. Йдеться про справу щодо контенту, який, за твердженням Айови, є неприйнятним для дітей і підлітків, але при цьому подається як безпечний. Про це повідомляє Courthouse News.

Суд підтвердив: справу можна розглядати саме в судах Айови, попри те, що компанія TikTok зареєстрована в Каліфорнії. Тепер позов повертається до суду нижчої інстанції, де його розглядатимуть по суті.

У чому звинувачують TikTok

Позов у січні 2024 року подала генеральна прокурорка Айови. Влада штату заявляє, що TikTok вводить в оману батьків і дітей, занижуючи реальний обсяг ненормативної лексики, сексуального контенту та сцен оголеності, які можуть бачити користувачі віком від 12 років.

На думку штату, вікові позначки та заяви про безпеку платформи не відповідають тому контенту, який фактично доступний підліткам.

Чому суд став на бік штату

TikTok намагався закрити справу, пояснюючи, що працює по всій території США і не орієнтується окремо на Айову. Компанія також наполягала, що суди штату не мають повноважень розглядати цей позов.

Однак Верховний суд Айови з цим не погодився. Судді вказали, що TikTok активно працює в штаті, має сотні тисяч користувачів в Айові, укладає з ними угоди через умови користування і заробляє на їхніх персональних даних.

За таких обставин компанія, на думку суду, не може уникати відповідальності в судах штату.

Позиція влади Айови

Суд наголосив, що Айова має право захищати своїх мешканців, зокрема дітей, від можливого обману з боку великих технологічних компаній. Якщо бізнес свідомо працює в штаті та отримує з цього прибуток, він має бути готовим відповідати за свої дії в місцевих судах.

Генеральна прокурорка Айови назвала рішення важливою перемогою для батьків. За її словами, батьки повинні мати правдиву інформацію про те, з яким контентом стикаються їхні діти, щоб ухвалювати обґрунтовані рішення.

Що далі

TikTok поки не прокоментував рішення суду. Попереду — розгляд справи по суті, під час якого суд з’ясовуватиме, чи справді платформа порушила закон Айови про захист прав споживачів.

Рішення у цій справі може стати важливим сигналом для інших штатів США та великих соціальних мереж щодо відповідальності за контент, доступний дітям і підліткам.

