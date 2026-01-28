  1. У світі

Франція заборонить держслужбовцям користуватися Zoom, Teams і Google Meet для відеоконференцій

14:17, 28 січня 2026
Перехід на французьку платформу Visio має завершитися до 2027 року.
Уряд Франції планує заборонити державним службовцям використовувати американські сервіси відеоконференцій, зокрема Zoom, Microsoft Teams і Google Meet. Про це повідомляє Politico.

Рішення є частиною ширшої стратегії Парижа зі зменшення залежності від технологій зі США та переведення державних процесів на національні цифрові рішення. Замість сервісів із Кремнієвої долини чиновників зобов’яжуть користуватися Visio — платформою для відеозв’язку, розробленою Міжвідомчим управлінням цифрових технологій Франції (Dinum). Інфраструктуру для сервісу надає французька компанія Outscale.

За словами представників Dinum, відповідне розпорядження з’явиться «протягом найближчих днів».

Видання вказує, що міністр державної реформи Давід Ам’єль оголосив: Франція ставить за мету повністю перейти на національну платформу відеоконференцій до 2027 року.

Франція вже має досвід таких обмежень. Минулого літа уряд зобов’язав держслужбовців відмовитися від WhatsApp і Telegram, замінивши їх на Tchap — месенджер, створений спеціально для працівників державних органів.

Наразі Visio використовують близько 40 тисяч співробітників — це більшість міністерств і частина підпорядкованих установ, зокрема Національний центр наукових досліджень Франції. У Dinum розраховують збільшити кількість користувачів до 250 тисяч.

Відомство також заявило, що контролюватиме дотримання нових вимог і не виключає: у найближчі місяці доступ до інших сервісів відеозв’язку можуть технічно заблокувати через державну інтернет-мережу.

держслужбовці держслужба Франція

