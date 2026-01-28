  1. В мире

Франция запретит госслужащим пользоваться Zoom, Teams и Google Meet для видеоконференций

14:17, 28 января 2026
Переход на французскую платформу Visio должен завершиться к 2027 году.
Правительство Франции планирует запретить государственным служащим использовать американские сервисы видеоконференций, в частности Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. Об этом сообщает Politico.

Решение является частью более широкой стратегии Парижа по снижению зависимости от технологий США и переводу государственных процессов на национальные цифровые решения. Вместо сервисов из Кремниевой долины чиновников обяжут пользоваться Visio — платформой для видеосвязи, разработанной Межведомственным управлением цифровых технологий Франции (Dinum). Инфраструктуру для сервиса предоставляет французская компания Outscale.

По словам представителей Dinum, соответствующее распоряжение появится «в течение ближайших дней».

Издание указывает, что министр государственной реформы Давид Амьель заявил: Франция ставит цель полностью перейти на национальную платформу видеоконференций к 2027 году.

Франция уже имеет опыт подобных ограничений. Прошлым летом правительство обязало государственных служащих отказаться от WhatsApp и Telegram, заменив их на Tchap — мессенджер, созданный специально для работников государственных органов.

В настоящее время Visio используют около 40 тысяч сотрудников — это большинство министерств и часть подведомственных учреждений, в частности Национальный центр научных исследований Франции. В Dinum рассчитывают увеличить количество пользователей до 250 тысяч.

Ведомство также заявило, что будет контролировать соблюдение новых требований и не исключает: в ближайшие месяцы доступ к другим сервисам видеосвязи могут технически заблокировать через государственную интернет-сеть.

Публикации
