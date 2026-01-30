  1. У світі

Британія хоче дати сайтам право забороняти Google використовувати їхній контент для ШІ

21:09, 30 січня 2026
Ініціатива регулятора має обмежити використання журналістських матеріалів в ШІ-зведеннях Google.
Британія хоче дати сайтам право забороняти Google використовувати їхній контент для ШІ
У Великій Британії планують змінити правила роботи Google так, щоб власники сайтів — насамперед медіа — могли відмовитися від використання своїх матеріалів у пошуку зі штучним інтелектом. Про це повідомляє Barrons.

Йдеться про функцію AI Overviews — короткі зведення, які Google показує у результатах пошуку замість або поруч із посиланнями на першоджерела.

Що пропонує регулятор

Британський антимонопольний регулятор пропонує дозволити сайтам:

  • забороняти використання їхніх текстів для ШІ-зведень у пошуку;
  • не дозволяти навчання моделей штучного інтелекту на їхньому контенті поза пошуком Google;
  • вимагати чіткого зазначення авторства матеріалів у відповідях, згенерованих ШІ.

Пропозиції винесені на публічне обговорення до 25 лютого.

Чому це важливо

Медіа й власники сайтів давно скаржаться, що:

  • штучний інтелект переказує їхні матеріали без оплати;
  • користувачі отримують відповіді одразу в Google і не переходять на оригінальні сайти;
  • через це падає відвідуваність і скорочуються рекламні доходи.

Видавці вважають, що Google використовує їхній контент, отримуючи перевагу як у пошуку, так і в розвитку власних рішень на основі ШІ.

Домінування Google

За даними британського регулятора:

  • Google обробляє понад 90% усіх пошукових запитів у країні;
  • більш як 200 тисяч бізнесів у Британії залежать від реклами в Google для залучення клієнтів.

Саме через таку домінуючу позицію компанії держава планує запровадити для неї жорсткіші правила.

Позиція Google

У Google заявили, що вже працюють над інструментами, які дозволять сайтам окремо відмовлятися від функцій пошуку зі штучним інтелектом. Водночас компанія наголошує: нові обмеження не повинні зробити пошук незручним або заплутаним для користувачів.

Які ще зміни можливі

Серед інших ідей регулятора:

  • спростити вибір пошукової системи за замовчуванням;
  • запровадити правила, які зобов’яжуть Google чесно пояснювати, чому одні сайти показуються вище за інші.

Google штучний інтелект технології Велика Британія ШІ

