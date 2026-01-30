Британія хоче дати сайтам право забороняти Google використовувати їхній контент для ШІ
У Великій Британії планують змінити правила роботи Google так, щоб власники сайтів — насамперед медіа — могли відмовитися від використання своїх матеріалів у пошуку зі штучним інтелектом. Про це повідомляє Barrons.
Йдеться про функцію AI Overviews — короткі зведення, які Google показує у результатах пошуку замість або поруч із посиланнями на першоджерела.
Що пропонує регулятор
Британський антимонопольний регулятор пропонує дозволити сайтам:
- забороняти використання їхніх текстів для ШІ-зведень у пошуку;
- не дозволяти навчання моделей штучного інтелекту на їхньому контенті поза пошуком Google;
- вимагати чіткого зазначення авторства матеріалів у відповідях, згенерованих ШІ.
Пропозиції винесені на публічне обговорення до 25 лютого.
Чому це важливо
Медіа й власники сайтів давно скаржаться, що:
- штучний інтелект переказує їхні матеріали без оплати;
- користувачі отримують відповіді одразу в Google і не переходять на оригінальні сайти;
- через це падає відвідуваність і скорочуються рекламні доходи.
Видавці вважають, що Google використовує їхній контент, отримуючи перевагу як у пошуку, так і в розвитку власних рішень на основі ШІ.
Домінування Google
За даними британського регулятора:
- Google обробляє понад 90% усіх пошукових запитів у країні;
- більш як 200 тисяч бізнесів у Британії залежать від реклами в Google для залучення клієнтів.
Саме через таку домінуючу позицію компанії держава планує запровадити для неї жорсткіші правила.
Позиція Google
У Google заявили, що вже працюють над інструментами, які дозволять сайтам окремо відмовлятися від функцій пошуку зі штучним інтелектом. Водночас компанія наголошує: нові обмеження не повинні зробити пошук незручним або заплутаним для користувачів.
Які ще зміни можливі
Серед інших ідей регулятора:
- спростити вибір пошукової системи за замовчуванням;
- запровадити правила, які зобов’яжуть Google чесно пояснювати, чому одні сайти показуються вище за інші.
