Великобритания хочет дать сайтам право запрещать Google использовать их контент для ИИ

В Великобритании планируют изменить правила работы Google так, чтобы владельцы сайтов — прежде всего медиа — могли отказаться от использования своих материалов в поиске с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Barrons.

Речь идет о функции AI Overviews — кратких сводках, которые Google показывает в результатах поиска вместо или рядом со ссылками на первоисточники.

Что предлагает регулятор

Британский антимонопольный регулятор предлагает разрешить сайтам:

запрещать использование их текстов для сводок с ИИ в поиске;

не разрешать обучение моделей искусственного интеллекта на их контенте вне поиска Google;

требовать четкого указания авторства материалов в ответах, сгенерированных ИИ.

Предложения вынесены на публичное обсуждение до 25 февраля.

Почему это важно

Медиа и владельцы сайтов давно жалуются, что:

искусственный интеллект пересказывает их материалы без оплаты;

пользователи получают ответы сразу в Google и не переходят на оригинальные сайты;

из-за этого падает посещаемость и сокращаются рекламные доходы.

Издатели считают, что Google использует их контент, получая преимущество как в поиске, так и в развитии собственных решений на основе ИИ.

Доминирование Google

По данным британского регулятора:

Google обрабатывает более 90% всех поисковых запросов в стране;

более 200 тысяч бизнесов в Великобритании зависят от рекламы в Google для привлечения клиентов.

Именно из-за такой доминирующей позиции компании государство планирует ввести для нее более жесткие правила.

Позиция Google

В Google заявили, что уже работают над инструментами, которые позволят сайтам отдельно отказываться от функций поиска с искусственным интеллектом. В то же время компания подчеркивает: новые ограничения не должны сделать поиск неудобным или запутанным для пользователей.

Какие еще изменения возможны

Среди других идей регулятора:

упростить выбор поисковой системы по умолчанию;

ввести правила, которые обяжут Google честно объяснять, почему одни сайты показываются выше других.

