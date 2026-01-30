Великобритания хочет дать сайтам право запрещать Google использовать их контент для ИИ
В Великобритании планируют изменить правила работы Google так, чтобы владельцы сайтов — прежде всего медиа — могли отказаться от использования своих материалов в поиске с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Barrons.
Речь идет о функции AI Overviews — кратких сводках, которые Google показывает в результатах поиска вместо или рядом со ссылками на первоисточники.
Что предлагает регулятор
Британский антимонопольный регулятор предлагает разрешить сайтам:
- запрещать использование их текстов для сводок с ИИ в поиске;
- не разрешать обучение моделей искусственного интеллекта на их контенте вне поиска Google;
- требовать четкого указания авторства материалов в ответах, сгенерированных ИИ.
Предложения вынесены на публичное обсуждение до 25 февраля.
Почему это важно
Медиа и владельцы сайтов давно жалуются, что:
- искусственный интеллект пересказывает их материалы без оплаты;
- пользователи получают ответы сразу в Google и не переходят на оригинальные сайты;
- из-за этого падает посещаемость и сокращаются рекламные доходы.
Издатели считают, что Google использует их контент, получая преимущество как в поиске, так и в развитии собственных решений на основе ИИ.
Доминирование Google
По данным британского регулятора:
- Google обрабатывает более 90% всех поисковых запросов в стране;
- более 200 тысяч бизнесов в Великобритании зависят от рекламы в Google для привлечения клиентов.
Именно из-за такой доминирующей позиции компании государство планирует ввести для нее более жесткие правила.
Позиция Google
В Google заявили, что уже работают над инструментами, которые позволят сайтам отдельно отказываться от функций поиска с искусственным интеллектом. В то же время компания подчеркивает: новые ограничения не должны сделать поиск неудобным или запутанным для пользователей.
Какие еще изменения возможны
Среди других идей регулятора:
- упростить выбор поисковой системы по умолчанию;
- ввести правила, которые обяжут Google честно объяснять, почему одни сайты показываются выше других.
