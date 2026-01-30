  1. В мире

Великобритания хочет дать сайтам право запрещать Google использовать их контент для ИИ

21:09, 30 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Инициатива регулятора должна ограничить использование журналистских материалов в ИИ-сводках Google.
Великобритания хочет дать сайтам право запрещать Google использовать их контент для ИИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании планируют изменить правила работы Google так, чтобы владельцы сайтов — прежде всего медиа — могли отказаться от использования своих материалов в поиске с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Barrons.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о функции AI Overviews — кратких сводках, которые Google показывает в результатах поиска вместо или рядом со ссылками на первоисточники.

Что предлагает регулятор

Британский антимонопольный регулятор предлагает разрешить сайтам:

  • запрещать использование их текстов для сводок с ИИ в поиске;
  • не разрешать обучение моделей искусственного интеллекта на их контенте вне поиска Google;
  • требовать четкого указания авторства материалов в ответах, сгенерированных ИИ.

Предложения вынесены на публичное обсуждение до 25 февраля.

Почему это важно

Медиа и владельцы сайтов давно жалуются, что:

  • искусственный интеллект пересказывает их материалы без оплаты;
  • пользователи получают ответы сразу в Google и не переходят на оригинальные сайты;
  • из-за этого падает посещаемость и сокращаются рекламные доходы.

Издатели считают, что Google использует их контент, получая преимущество как в поиске, так и в развитии собственных решений на основе ИИ.

Доминирование Google

По данным британского регулятора:

  • Google обрабатывает более 90% всех поисковых запросов в стране;
  • более 200 тысяч бизнесов в Великобритании зависят от рекламы в Google для привлечения клиентов.

Именно из-за такой доминирующей позиции компании государство планирует ввести для нее более жесткие правила.

Позиция Google

В Google заявили, что уже работают над инструментами, которые позволят сайтам отдельно отказываться от функций поиска с искусственным интеллектом. В то же время компания подчеркивает: новые ограничения не должны сделать поиск неудобным или запутанным для пользователей.

Какие еще изменения возможны

Среди других идей регулятора:

  • упростить выбор поисковой системы по умолчанию;
  • ввести правила, которые обяжут Google честно объяснять, почему одни сайты показываются выше других.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Google искусственный интеллект технологии Великобритания ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадры, независимость, социальные гарантии: чем занимается Совет прокуроров Украины и какие приоритеты его работы на 2026 год

Глава Совета прокуроров Украины Руслан Романов в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал о полномочиях СПУ, приоритетах его работы на 2026 год, социальных гарантиях и защите независимости прокуроров, а также ситуации вокруг конкурса в САП.

Государственная регистрация в проекте нового Гражданского кодекса: что подготовил обществу Руслан Стефанчук

В проекте нового Гражданского кодекса государственной регистрации посвящена целая книга.

Статью о последствиях обмана при продаже имущества уточнят: как защитят покупателей

Законопроектом предлагается четко урегулировать последствия умышленного умалчивания продавцами информации о существенных недостатках имущества.

Распродажа активов со скидкой в 50% – Кабмин анонсирует реализацию санкционного имущества через Прозорро

Санкционные аукционы: автоматические скидки и возможность покупать имущество с помощью 99 шагов на снижение цены.

Самовольное подключение: суд в Вознесенске взыскал оплату за необоснованное потребление электроэнергии

Суд проверил соблюдение процедуры фиксации нарушения и методику расчета стоимости электроэнергии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]