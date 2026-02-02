Сі Цзіньпін анонсував плани зробити юань глобальною резервною валютою

За словами глави Китаю, юань має стати конкурентоспроможною міжнародною валютою.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про необхідність перетворити юань на валюту, яка буде широко застосовуватись у міжнародній торгівлі, інвестиціях та на валютних ринках, а також матиме статус резервної валюти. Про це повідомляє Financial Times.

За словами лідера КНР, країні потрібна «потужна валюта», яка підкріплюватиметься сильним центральним банком, конкурентоспроможними фінансовими інститутами та міжнародними фінансовими центрами. Такі інституції мають залучати світовий капітал і впливати на глобальне ціноутворення.

Сі наголосив, що для цього необхідно створити надійну фінансову інфраструктуру, здатну підтримувати міжнародний статус юаня.

Заяви Сі Цзіньпіна прозвучали у 2024 році під час звернення до високопосадовців і стали особливо актуальними на фоні невизначеності на світових ринках.

Факторами цього стали:

ослаблення долара США;

зміна керівництва Федеральної резервної системи;

геополітична та торгова напруженість, яка змушує центробанки переглядати рівень залежності від доларових активів.

Китайське керівництво вже тривалий час намагається стимулювати інтернаціоналізацію юаня, проте зараз особливо ясно, що для цього країні необхідна «сильна валюта» та відповідний фінансовий фундамент.

