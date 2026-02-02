Си Цзиньпин анонсировал планы сделать юань глобальной резервной валютой

По словам главы Китая, юань должен стать конкурентоспособной международной валютой.

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о необходимости превратить юань в валюту, которая будет широко применяться в международной торговле, инвестициях и на валютных рынках, а также будет иметь статус резервной валюты. Об этом сообщает Financial Times.

По словам лидера КНР, стране нужна «мощная валюта», которая будет подкрепляться сильным центральным банком, конкурентоспособными финансовыми институтами и международными финансовыми центрами. Такие институты должны привлекать мировой капитал и влиять на глобальное ценообразование.

Си подчеркнул, что для этого необходимо создать надежную финансовую инфраструктуру, способную поддерживать международный статус юаня.

Заявления Си Цзиньпина прозвучали в 2024 году во время обращения к высокопоставленным чиновникам и стали особенно актуальными на фоне неопределенности на мировых рынках.

Факторами этого стали:

ослабление доллара США;

смена руководства Федеральной резервной системы;

геополитическая и торговая напряженность, которая заставляет центробанки пересматривать уровень зависимости от долларовых активов.

Китайское руководство уже длительное время пытается стимулировать интернационализацию юаня, однако сейчас особенно ясно, что для этого стране необходима «сильная валюта» и соответствующий финансовый фундамент.

