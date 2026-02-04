  1. У світі

ЄС на рівні послів погодив кредит в 90 млрд євро для України

18:04, 4 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Посли країн ЄС зробили ще один крок до надання Україні 90 мільярдів євро.
ЄС на рівні послів погодив кредит в 90 млрд євро для України
Фото: Shutterstock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посли держав-членів Євросоюзу погодили правову базу для надання Україні 90 мільярдів євро кредиту на основі спільних запозичень Європейського Союзу. Про це повідомила Рада ЄС.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

«Сьогоднішня домовленість демонструє, що ЄС продовжує рішуче підтримувати Україну та її народ… Разом із Європейським парламентом я сподіваюся якнайшвидше завершити підготовку правових текстів, які дозволять розпочати надання цих кредитів», – прокоментував рішення міністр фінансів Кіпру, що нині головує в Раді ЄС, Макіс Керавнос.

 Загалом передбачається, що оборонна продукція має закуповуватися лише у компаній з ЄС, України або країн ЄАВТ/ЄЕЗ. 

Посли погодили початкову пропозицію Єврокомісії щодо розподілення коштів. 30 млрд євро спрямують на макроекономічну підтримку України через механізм макрофінансової допомоги (MFA) або в межах Ukraine Facility – спеціального інструменту ЄС для забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки України.

60 млрд євро буде використано для посилення спроможностей України інвестувати в оборонпром і закуповувати військову техніку. Йдеться про доступ до оборонної продукції як української, так і європейської.

Посли держав ЄС підтвердили, що пріоритет у закупівлі оборонної техніки мають ринки Євросоюзу, України, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну. Водночас допустимі винятки, якщо Україні терміново потрібна зброя, недоступна в Європі.

Фінансування, як йдеться в повідомленні, буде пов’язане з дотриманням суворих умов з боку України, як-от: верховенство права й боротьба з корупцією. Відсотки щодо позики будуть покриватися з бюджету ЄС. Це не вплине на бюджетні внески Чехії, Угорщини, Словаччини, що вирішили не брати участі в ініціативі.

Наступним кроком має бути згода Європарламенту на внесення змін до чинного регламенту про багаторічну фінансову підтримку, щоб гарантувати фінансову допомогу в рамках бюджету ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні можуть дозволити шлюб з 14 років: які зміни готують у Цивільному кодексі

Проєкт нового Цивільного кодексу пропонує зниження шлюбного віку до 14 років у виняткових випадках.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Права на винаходи більше не «сіра зона»: новий закон змінив підхід до розподілу авторських прав

З 1 лютого в Україні діють нові правила для всіх, хто створює інтелектуальні продукти на роботі або під час військової служби

Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]