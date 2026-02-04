ЄС на рівні послів погодив кредит в 90 млрд євро для України

Посли країн ЄС зробили ще один крок до надання Україні 90 мільярдів євро.

Посли держав-членів Євросоюзу погодили правову базу для надання Україні 90 мільярдів євро кредиту на основі спільних запозичень Європейського Союзу. Про це повідомила Рада ЄС.

«Сьогоднішня домовленість демонструє, що ЄС продовжує рішуче підтримувати Україну та її народ… Разом із Європейським парламентом я сподіваюся якнайшвидше завершити підготовку правових текстів, які дозволять розпочати надання цих кредитів», – прокоментував рішення міністр фінансів Кіпру, що нині головує в Раді ЄС, Макіс Керавнос.

Загалом передбачається, що оборонна продукція має закуповуватися лише у компаній з ЄС, України або країн ЄАВТ/ЄЕЗ.

Посли погодили початкову пропозицію Єврокомісії щодо розподілення коштів. 30 млрд євро спрямують на макроекономічну підтримку України через механізм макрофінансової допомоги (MFA) або в межах Ukraine Facility – спеціального інструменту ЄС для забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки України.

60 млрд євро буде використано для посилення спроможностей України інвестувати в оборонпром і закуповувати військову техніку. Йдеться про доступ до оборонної продукції як української, так і європейської.

Посли держав ЄС підтвердили, що пріоритет у закупівлі оборонної техніки мають ринки Євросоюзу, України, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну. Водночас допустимі винятки, якщо Україні терміново потрібна зброя, недоступна в Європі.

Фінансування, як йдеться в повідомленні, буде пов’язане з дотриманням суворих умов з боку України, як-от: верховенство права й боротьба з корупцією. Відсотки щодо позики будуть покриватися з бюджету ЄС. Це не вплине на бюджетні внески Чехії, Угорщини, Словаччини, що вирішили не брати участі в ініціативі.

Наступним кроком має бути згода Європарламенту на внесення змін до чинного регламенту про багаторічну фінансову підтримку, щоб гарантувати фінансову допомогу в рамках бюджету ЄС.

