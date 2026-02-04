  1. В мире

ЕС на уровне послов согласовал кредит в 90 млрд евро для Украины

18:04, 4 февраля 2026
Послы стран ЕС сделали еще один шаг к предоставлению Украине 90 миллиардов евро.
Фото: Shutterstock
Послы государств-членов Евросоюза согласовали правовую базу для предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на основе совместных заимствований Европейского Союза. Об этом сообщил Совет ЕС.

«Сегодняшняя договоренность демонстрирует, что ЕС продолжает решительно поддерживать Украину и ее народ… Вместе с Европейским парламентом я надеюсь как можно скорее завершить подготовку правовых текстов, которые позволят начать предоставление этих кредитов», — прокомментировал решение министр финансов Кипра, который в настоящее время председательствует в Совете ЕС, Макис Керавнос.

Предполагается, что оборонная продукция должна закупаться только у компаний из ЕС, Украины или стран ЕАСТ/ЕЭС.

Послы согласовали первоначальное предложение Еврокомиссии относительно распределения средств. 30 млрд евро направят на макроэкономическую поддержку Украины через механизм макрофинансовой помощи (MFA) или в рамках Ukraine Facility — специального инструмента ЕС для обеспечения стабильной и предсказуемой финансовой поддержки Украины.

60 млрд евро будет использовано для усиления способности Украины инвестировать в оборонную промышленность и закупать военную технику. Речь идет о доступе к оборонной продукции как украинского, так и европейского производства.

Послы государств ЕС подтвердили, что приоритет в закупке оборонной техники имеют рынки Евросоюза, Украины, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна. В то же время допускаются исключения, если Украине срочно требуется оружие, недоступное в Европе.

Финансирование, как говорится в сообщении, будет связано с соблюдением строгих условий со стороны Украины, таких как верховенство права и борьба с коррупцией. Проценты по займу будут покрываться из бюджета ЕС. Это не повлияет на бюджетные взносы Чехии, Венгрии и Словакии, которые решили не участвовать в инициативе.

Следующим шагом должно стать согласие Европейского парламента на внесение изменений в действующий регламент о многолетней финансовой поддержке, чтобы гарантировать финансовую помощь в рамках бюджета ЕС.

ЕС Украина

