Дональд Трамп поговорив із Сі Цзіньпіном — однією з тем була війна РФ проти України

18:17, 4 лютого 2026
Під час розмови Дональд Трамп та Сі Цзіньпін обговорили низку питань.
Фото: Getty Images
Президенти США Дональд Трамп 4 лютого провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це американський лідер повідомив на своїй сторінці у соцмережі Truthsocial.

«Я щойно завершив чудову телефонну розмову з Президентом Китаю Сі. Це була тривала й ґрунтовна розмова, під час якої обговорили багато важливих тем, зокрема торгівлю, військові питання, поїздку до Китаю у квітні, яку я здійсню (і на яку я дуже чекаю!), Тайвань, війну між Росією та Україною, поточну ситуацію з Іраном, закупівлю Китаєм нафти й газу у Сполучених Штатів, розгляд Китаєм питання про придбання додаткових сільськогосподарських продуктів, зокрема збільшення обсягів закупівлі сої до 20 мільйонів тонн у поточному сезоні (на наступний сезон вони взяли на себе зобов’язання щодо 25 мільйонів тонн!), постачання авіаційних двигунів та багато інших тем — усі дуже позитивні!

Відносини з Китаєм, а також мої особисті відносини з Президентом Сі є надзвичайно добрими, і ми обидва усвідомлюємо, наскільки важливо зберігати їх такими. Я вірю, що протягом наступних трьох років мого президентства буде досягнуто багато позитивних результатів, пов’язаних із Президентом Сі та Китайською Народною Республікою!», - написав Трамп.

США Дональд Трамп Китай

