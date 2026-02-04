Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином — одной из тем была война РФ против Украины

Во время разговора Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудили ряд вопросов.

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп 4 февраля провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я только что завершил отличный телефонный разговор с Президентом Китая Си. Это был продолжительный и содержательный разговор, в ходе которого мы обсудили много важных тем, в частности торговлю, военные вопросы, поездку в Китай в апреле, которую я совершу (и на которую я очень рассчитываю!), Тайвань, войну между Россией и Украиной, текущую ситуацию с Ираном, закупку Китаем нефти и газа в Соединенных Штатах, рассмотрение Китаем вопроса о приобретении дополнительных сельскохозяйственных продуктов, в частности увеличение объемов закупки сои до 20 миллионов тонн в текущем сезоне (на следующий сезон они взяли на себя обязательства по 25 миллионам тонн!), поставки авиационных двигателей и многие другие темы — все очень позитивные!

Отношения с Китаем, а также мои личные отношения с Президентом Си являются чрезвычайно хорошими, и мы оба осознаем, насколько важно сохранять их такими. Я верю, что в течение следующих трех лет моего президентства будет достигнуто много позитивных результатов, связанных с Президентом Си и Китайской Народной Республикой!», — написал Трамп.

