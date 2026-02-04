У США до довічного ув’язнення засудили Раяна Рута, який намагався застрелити Дональда Трампа у 2024 році

Раян Рут, за версією обвинувачення, планував застрелити Дональда Трампа з гвинтівки з оптичним прицілом.

Фото: foxnews.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 4 лютого, у США 59-річного Раяна Рута було засуджено до довічного ув’язнення за спробу замаху у 2024 році на Дональда Трампа в його гольф-клубі у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, пише Apnews.com.

Чоловіка визнали винним за п’ятьма федеральними кримінальними обвинуваченнями, зокрема у спробі замаху на кандидата в президенти США, нападі на федерального службовця та численних правопорушеннях, пов’язаних із володінням вогнепальною зброєю.

15 вересня 2024 року на полі для гольфу у Флориді, де в той момент грав Трамп, був помічений 58-річний Раян Веслі Рут зі зброєю. Охорона Трампа відкрила вогонь по підозрюваному, чоловік намагався втекти, але був затриманий.

Рут, за версією обвинувачення, планував застрелити кандидата в президенти з гвинтівки з оптичним прицілом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.