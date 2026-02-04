  1. В мире

В США к пожизненному заключению приговорили Райана Рута, который пытался застрелить Дональда Трампа в 2024 году

20:47, 4 февраля 2026
Райан Рут, по версии обвинения, планировал застрелить Дональда Трампа из винтовки с оптическим прицелом.
Фото: foxnews.com
В среду, 4 февраля, в США 59-летний Райан Рут был приговорен к пожизненному заключению за попытку покушения в 2024 году на Дональда Трампа в его гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, пишет Apnews.com.

Мужчину признали виновным по пяти федеральным уголовным обвинениям, включая попытку покушения на кандидата в президенты США, нападение на федерального служащего и в многочисленных правонарушениях, связанные со владением огнестрельным оружием.

15 сентября 2024 года на поле для гольфа во Флориде, где в этот момент играл Трамп, был замечен 58-летний Райан Уэсли Рут с оружием. Охрана Трампа открыла по подозреваемому огонь, мужчина попытался скрыться, но был задержан.

Рут, по версии обвинения, планировал застрелить кандидата в президенты из винтовки с оптическим прицелом.

США Украина Дональд Трамп

