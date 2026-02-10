Студент із США виграв суд у справі про звинувачення у плагіаті з допомогою ШІ

Студент довів, що написав свою роботу самостійно, а не за допомогою штучного інтелекту.

У США студента університету Адельфі Оріона Ньюбі виправдали в суді після того, як його звинуватили в використанні штучного інтелекту при написанні навчальної роботи. Суд встановив, що робота з історії, яку він подав, була створена ним власноруч за підтримки шкільних репетиторів, і що звинувачення були необґрунтованими, пише CBS News.

Суддя скасував дисциплінарні заходи, які застосував університет, і зобов’язав видалити це порушення з академічної картки студента. Ньюбі довів, що не користувався технологіями штучного інтелекту, а його робота була підготовлена власними зусиллями з підтримкою репетиторів.

За словами адвоката студента, це рішення може стати важливим прецедентом для інших студентів, яким помилково закидають використання ШІ через неспроможність автоматичних систем правильно оцінювати оригінальність. Деякі експерти в освітній сфері зазначають, що сучасні інструменти виявлення контенту, створеного ШІ, далеко не завжди достовірні, і поки ще потребують доопрацювання.

Тим часом Ньюбі повернувся до навчання в університеті й заявив, що рішення суду зняло з нього великий тягар і дозволило йому продовжувати освіту без маркера плагіату в академічній історії.

Ця справа привернула увагу до проблем використання штучного інтелекту в академічному середовищі та можливих помилок у визначенні плагіату з його допомогою.

