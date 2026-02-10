  1. У світі

Студент із США виграв суд у справі про звинувачення у плагіаті з допомогою ШІ

22:54, 10 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Студент довів, що написав свою роботу самостійно, а не за допомогою штучного інтелекту.
Студент із США виграв суд у справі про звинувачення у плагіаті з допомогою ШІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США студента університету Адельфі Оріона Ньюбі виправдали в суді після того, як його звинуватили в використанні штучного інтелекту при написанні навчальної роботи. Суд встановив, що робота з історії, яку він подав, була створена ним власноруч за підтримки шкільних репетиторів, і що звинувачення були необґрунтованими, пише CBS News.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Суддя скасував дисциплінарні заходи, які застосував університет, і зобов’язав видалити це порушення з академічної картки студента. Ньюбі довів, що не користувався технологіями штучного інтелекту, а його робота була підготовлена власними зусиллями з підтримкою репетиторів.

За словами адвоката студента, це рішення може стати важливим прецедентом для інших студентів, яким помилково закидають використання ШІ через неспроможність автоматичних систем правильно оцінювати оригінальність. Деякі експерти в освітній сфері зазначають, що сучасні інструменти виявлення контенту, створеного ШІ, далеко не завжди достовірні, і поки ще потребують доопрацювання.

Тим часом Ньюбі повернувся до навчання в університеті й заявив, що рішення суду зняло з нього великий тягар і дозволило йому продовжувати освіту без маркера плагіату в академічній історії.

Ця справа привернула увагу до проблем використання штучного інтелекту в академічному середовищі та можливих помилок у визначенні плагіату з його допомогою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВЛК отримає нові повноваження: як уряд планує змінити правила контрактної служби для іноземців

Кабмін пропонує врегулювати медичний відбір іноземців та осіб без громадянства для контрактної служби.

Під грифом «таємно»: у Раді хочуть розширити перелік фінансової інформації, що належить до держтаємниці

Законопроєкт має впорядкувати термінологію та забезпечити відповідність законодавства сучасним стандартам Національного банку України.

Робоча група назвала посадові оклади працівників судів та знайшла проблему із судовим збором

Судді обговорили оклади працівників судів та мільйонні повернення судового збору.

Створення спецкомісії та посилений контроль за управителями: для АРМА прописали нові правила

Кабінет Міністрів впроваджує прозоре колегіальне управління складними активами.

Громадянам та бізнесу дозволять ввозити генератори без мита та ПДВ: що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає розширення переліку генераторів, які на період дії воєнного стану, але не довше ніж до 1 січня 2029 року, будуть звільнені від ввізного мита.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]