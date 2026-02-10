Студент из США выиграл суд по делу об обвинении в плагиате с помощью ИИ

Студент доказал, что написал свою работу самостоятельно, а не с использованием искусственного интеллекта.

В США студента Университета Адельфи Ориона Ньюби оправдали в суде после того, как его обвинили в использовании искусственного интеллекта при написании учебной работы. Суд установил, что работа по истории, которую он сдал, была создана им собственноручно при поддержке школьных репетиторов, а обвинения были необоснованными, пишет CBS News.

Судья отменил дисциплинарные меры, примененные университетом, и обязал удалить это нарушение из академической карточки студента. Ньюби доказал, что не пользовался технологиями искусственного интеллекта, а его работа была подготовлена собственными усилиями при поддержке репетиторов.

По словам адвоката студента, это решение может стать важным прецедентом для других студентов, которых ошибочно обвиняют в использовании ИИ из-за неспособности автоматических систем корректно оценивать оригинальность. Некоторые эксперты в сфере образования отмечают, что современные инструменты выявления контента, созданного ИИ, далеко не всегда достоверны и пока нуждаются в доработке.

Тем временем Ньюби вернулся к обучению в университете и заявил, что решение суда сняло с него большой груз и позволило продолжать образование без отметки о плагиате в академической истории.

Это дело привлекло внимание к проблеме использования искусственного интеллекта в академической среде и возможных ошибок при определении плагиата с его помощью.

